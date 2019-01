¿Cuál es la mejor dieta para 2019? Los expertos opinan

Estados Unidos

Para muchos, el inicio del nuevo año señala el inicio de una nueva dieta. Pero, ¿cuál es la mejor forma de comer si desea perder peso?



Para una dieta saludable en general, el mejor plan de alimentación es la dieta mediterránea, según la revisión anual de dietas de U.S. News & World Report. La dieta DASH (por las siglas en inglés de Métodos dietéticos para detener la hipertensión) se clasificó en el segundo lugar en la lista general de Mejores Dietas para 2019 de la revista, seguida de la dieta flexitariana. Los tres planes se enfocan en comer una dieta sobre todo de origen vegetal (verduras, frutas y granos integrales), grasas saludables y fuentes magras de proteína.



"Espero que estas clasificaciones orienten a las personas en la dirección de hacer algo saludable", comentó la nutricionista Samantha Heller, de Langone Health de la NYU, en la ciudad de Nueva York.



"Pero desearía que no estuviéramos tan obsesionados con perder peso y las dietas en sí. Desearía que el enfoque fuera adoptar un estilo de vida saludable, por ejemplo al comer una dieta más basada en las plantas, hacer ejercicio con regularidad, dormir lo suficiente y gestionar el estrés; todo esto puede ayudarnos a tener una mejor calidad de vida", aseguró Heller.



Con ese fin, dijo que las tres dietas principales son similares en cuanto a su contenido de alimentos, y que todas pueden ser regímenes de alimentación saludables.



La dieta mediterránea se ha vinculado con una mayor longevidad y un riesgo más bajo de enfermedades crónicas, según el informe. La dieta mediterránea también clasificó alto en múltiples categorías, incluyendo Dietas más fáciles de seguir, Mejores dietas para una alimentación saludable, Mejores dietas para la diabetes y Mejores dietas para la salud cardiaca.



Si perder peso es parte de sus planes, estos son los planes que encabezaron la clasificación de los mejores planes para perder peso:



WW (Weight Watchers) La volumétrica La dieta flexitariana (empate) Jenny Craig (empate) La dieta vegana (empate) ¿Necesita perder peso rápido? Estos son los mejores planes para perder peso rápidamente:



El programa HMR La Atkins (empate) La dieta cetogénica (empate) La Optavia (empate) WW (Weight Watchers) (empate) Heller apuntó que muchas personas sienten que necesitan darle un "empujón" a su pérdida de peso para motivarse. Sin embargo, el problema con los planes que se enfocan en perder peso es que no enseñan la forma de alimentarse bien cada día.



"En esos tipos de dietas, con frecuencia uno no aprende a gestionar los periodos festivos, los días estresantes o las ocasiones especiales. No desarrolla estrategias de por vida", dijo.



Las dietas más fáciles de seguir son la mediterránea, la flexitariana y la de WW (Weight Watchers).



La revista pidió a un panel de expertos en nutrición que revisaran 41 planes de dieta. Como Heller, los panelistas expertos enfatizaron la importancia de unas dietas bien equilibradas y sostenibles que no fueran demasiado restrictivas. Esos tipos de dietas pueden ayudar a enseñar hábitos alimenticios positivos de por vida.



Las dietas de estilo de vida, como la dieta de la Clínica Mayo y la dieta MIND, son más saludables y más sostenibles que los planes para perder peso como la dieta cetogénica o la Atkins, concluyeron los panelistas.



Aunque la popular dieta cetogénica clasificó alto en cuanto a la pérdida rápida de peso, ocupó un lugar bastante bajo en la lista de Mejores dietas, empatando en el 38. Otras dietas al final de la lista son la dieta Dunkan, la dieta Body Reset, y la dieta Whole30.



"Creo que las dietas que no diferencian entre las grasas saludables y las malsanas son, en última instancia, un método malsano para perder peso", advirtió Heller.



Pero la dieta que encabece cualquier lista no necesariamente sea la mejor dieta para usted. Elegir una dieta es "algo muy individual", anotó Heller, y añadió que usted debe encontrar un plan de dieta que le funcione bien. Y con algo de suerte, una que le enseñe a comer de forma saludable para toda la vida.



