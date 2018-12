Cómo manejar los factores estresantes de la temporada de fiestas de fin de año

Estados Unidos

Si bien para muchas personas las fiestas de fin de año son motivo de alegría, en muchas desencadenan ansiedad y depresión.



El estrés puede surgir por las dificultades financieras, por tener que manejar a parientes difíciles o por intentar crear la celebración perfecta, señaló Michelle Martel, profesora asociada de psicología en la Universidad de Kentucky.



Las fiestas de fin de año también pueden traer recuerdos tristes a las personas que han perdido a seres queridos, anotó en un comunicado de prensa de la universidad.



Pero hay cosas que usted puede hacer para reducir el riesgo de estrés y de problemas del estado de ánimo durante las fiestas de fin de año, aseguró Martel. Para empezar, sugirió lo siguiente:



Reciba la mayor cantidad posible de luz solar. La exposición reducida a la luz y una cantidad más baja de vitamina D a partir de la luz del sol se han vinculado con la depresión. Si no puede salir, piense en usar una terapia de luz solar. Asegúrese de obtener suficiente vitamina D de la dieta, o tome un multivitamínico. Haga bastante ejercicio. Si no puede salir, vaya a un gimnasio o camine por los pasillos de su trabajo o de un centro comercial. El ejercicio tiene beneficios tanto para la mente como para el cuerpo. Planifique un tiempo sin estrés con la familia. Por ejemplo, pida la cena para llevar, y no se sienta obligado a asistir a todas las reuniones festivas de la familia y los amigos. Si el tiempo que pasa con la familia es estresante, o no tiene familia con la cual pasar tiempo, haga planes con sus amigos o intente salir durante las festividades, sugirió Martel.



Si tiene problemas de salud mental, busque ayuda, aconsejó.



"La planificación por adelantado para afrontar el estrés es sin duda esencial. A veces el mejor regalo que puede darle a su familia es cuidar de sí mismo", añadió Martel.



