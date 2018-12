Las fiestas de fin de año aumentan el riesgo de ataque cardiaco

Estados Unidos

El estrés de elegir el regalo adecuado, el exceso de comida y bebida, o los pleitos con los familiares sobre la política pueden hace que las fiestas de fin de año resulten difíciles para el corazón.



De hecho, una nueva investigación sueca encontró que las probabilidades de un ataque cardiaco aumentan en casi un 40 por ciento en Nochebuena.



"Las fiestas tradicionales se asocian con un mayor riesgo de ataque cardiaco. El riesgo general en Navidad/Nochebuena fue un 15 por ciento más alto que en un día regular de diciembre", señaló el autor sénior del estudio, el doctor David Erlinge, director de la oficina de cardiología del Hospital de la Universidad de Skane, en Lund.



Erlinge anotó que el estudio de más de 300,000 pacientes de ataque cardiaco, que duró 15 años, sugirió que el mayor riesgo era a las 10 p.m. en Nochebuena.



Pero el estudio no probó que la fiesta en realidad provocara el aumento en el riesgo de ataque cardiaco, solo que parecía haber una asociación.



En Suecia, la Nochebuena es el día más importante de las fiestas de fin de año, y en general se celebra con la familia inmediata, anotaron los investigadores. Las fiestas continúan el día de Navidad y el día después, el 26 de diciembre.



En Suecia, el fin de año usualmente se pasa con los amigos. Como en Estados Unidos, esa fiesta en general conlleva comer mucho y beber alcohol en exceso. El estudio encontró que el riesgo de ataque cardiaco no era más alto el día de fin de año, pero sí aumentaba en alrededor de un 20 por ciento el día de Año Nuevo.



Otra fiesta importante en Suecia ocurre en el solsticio de verano. Sucede a finales de junio, y las celebraciones incluyen bailar, cantar, comer y beber alcohol. El estudio encontró un aumento de un 12 por ciento en el riesgo de ataque cardiaco durante ese día festivo.



El único día festivo que no pareció aumentar el riesgo de ataque cardiaco fue la Pascua. La familia y los amigos comen juntos en esa fiesta. Los investigadores dijeron que los huevos forman parte del tema, y que los niños se disfrazan de brujos de Pascua.



También anotaron que el riesgo de ataque cardiaco tampoco pareció aumentar en los eventos deportivos.



¿Qué pasa en las fiestas de fin de año (y en Nochebuena en particular) que podría provocar problemas cardiacos durante lo que se supone que es una época de alegría y celebración?



"No lo sabemos con certeza", dijo Erlinge. "Podría haber muchos mecanismos implicados".



Entre esos factores, dijo, el distrés emocional, la ira, la ansiedad, la tristeza, el duelo y el estrés aumentan el riesgo de ataque cardiaco. El consumo excesivo de comida, el alcohol y los viajes largos también podrían aumentar las probabilidades de ataque cardiaco, apuntó.



El Dr. Peter Mercurio, cardiólogo en el Hospital de Northern Westchester en Mount Kisco, Nueva York, dijo que sin duda "en las fiestas de fin de año pasa algo".



Comentó que, como cardiólogo, ha visto el aumento en los ataques cardiacos durante las fiestas, pero añadió que es bueno ver un estudio que confirme la experiencia de los médicos. Mercurio prevé que los hallazgos serían similares en Estados Unidos, aunque las fechas exactas en que hay un aumento en los ataques cardiacos podrían variar un poco.



Tanto Erlinge como Mercurio dijeron que es importante ser conscientes de que hay un mayor riesgo de problemas cardiacos durante las fiestas.



Mercurio indicó que, para las personas mayores y las que tienen problemas cardiacos conocidos, "cada vez que hay un periodo estresante, hay un riesgo. Quizá los familiares deban reducir parte de la carga y de las expectativas. Intente no ponerse en riesgo si no es necesario".



Mercurio también recordó a las personas que tomen sus medicamentos según las indicaciones, una tarea que a veces puede ser difícil con los cambiantes horarios de las fiestas.



Y por último, recomendó "sacar la política de la lista durante las fiestas". Eso aplica a las políticas nacionales y también a las familiares, enfatizó Mercurio.



Ambos expertos también recomendaron no exagerar con la comida durante las fiestas. En otras palabras, deje que Santa se coma esas galletas.



Los hallazgos aparecen en la edición del 12 de diciembre de la revista The BMJ.



