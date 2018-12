Comida saludable en las fiestas de fin de año

Estados Unidos

Puede lograr una dieta saludable durante las fiestas de fin de año con unas cuantas modificaciones de las recetas tradicionales, asegura la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association).



"Deseamos ayudar a las personas a salir victoriosas en sus batallas nutricionales, y preparar el camino para una temporada festiva saludable", aseguró en un comunicado de prensa de la asociación Annessa Chumbley, dietista registrada.

"En lugar de considerar las comidas festivas como un obstáculo para el bienestar, las podemos ver como una oportunidad de comer de forma inteligente".



Use verduras enlatadas "bajas en sodio", o pruebe las verduras congeladas. Cambie la sal por hierbas y especias.



"El jugo de limón, la piel de los cítricos o los pimientos picantes pueden añadir sabor adicional sin el sodio añadido", aseguró Chumbley.



Cuando compre fruta enlatada, elija la que viene en jugo o agua, no en jarabe.



"La fruta es bastante dulce sin azúcares añadidos", señaló Chumbley. "Hablando de fruta, no tire esos plátanos demasiado maduros que nadie quiere. Son perfectos para hornear, y aportan la cantidad justa de humedad y dulzura".



Use yogurt griego sin grasa ni sabores en lugar de crema agria. "Le sorprenderá lo efectivo que es ese cambio respecto a la textura y el sabor", añadió.



Sustituya la mantequilla con un aceite vegetal más saludable, o sustituya partes equivalentes con puré de manzana sin endulzar cuando cocine.



"Cocinar con puré de manzanas sin endulzar es uno de mis trucos favoritos en las recetas, y siempre lo tengo a mano para hornear", aseguró Chumbley.



Use la mitad de harina integral y la mitad de harina blanca. "Los granos enteros son una gran mejora nutricional, y mezclar las harinas ayuda a disimular el cambio", aseguró Chumbley.



Use boniatos, zanahorias o coliflor hechos puré para mejorar la nutrición. Tenga cubos congelados de verduras hechas puré en el congelador para que estén listos para usarlos.



Para las bebidas, añada fruta de temporada al agua. "Hay muchas formas de hacer que las bebidas sean sabrosas sin añadir alcohol", dijo Chumbley. "Pruebe echar arándano, granada o gajos de naranja al agua con gas".



Más información



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ofrecen consejos para una temporada de fiestas saludable.