La FDA advierte sobre los peligros de la masa para galletas cruda

Estados Unidos

Aunque probar un poco de masa cruda mientras está preparando galletas podría parecer tentador en esta temporada de fiesta de fin de año, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos advierte que esa indulgencia podría hacerle enfermar.



Esto se debe a que la harina es un producto crudo que no ha sido tratado para eliminar gérmenes como la E. coli. Esos gérmenes solo mueren cuando la comida hecha con harina se cocina. Además, los huevos crudos usados para hacer la masa para galletas o la mezcla para pastel pueden contener salmonella.



A diferencia de los huevos, los productos de harina duran mucho y pueden estar en su despensa durante mucho tiempo.



Por eso, una médica ofrece esta sugerencia: revise los productos retirados en el sitio web del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, aconsejó la doctora Rachel Bruce, presidenta asociada del departamento de medicina de emergencias en el Hospital Judío de Long Island en Forest Hills, en la ciudad de Nueva York.



"Si tiene cualquiera de eso productos en la cocina, tírelos", añadió.



Tampoco crea que a usted no le sucederá. En 2016, un brote de infecciones con la E. coli vinculado con la harina cruda enfermó a 63 personas en 24 estados.



Al final, las autoridades de la salud determinaron el origen del brote: harina vendida bajo varias marcas, entre ellas Gold Medal, Gold Medal Wondra y Signature Kitchens. Cualquier producto que contenía esa harina se retiró en ese momento, según la FDA.



Y apenas el mes pasado, ConAgra Brands retiró cuatro tipos de mezclas para pastel Duncan Hines después de que se detectara una forma de salmonella en una caja de Classic White Cake Mix en Oregón. El producto contaminado podría vincularse con cinco casos de infección con salmonella en tres estados, según la compañía.



¿Qué puede hacer para librar a todos de la intoxicación alimentaria en las fiestas de fin de año?



Comience por sus hijos: nunca les permita jugar ni comer masa cruda, lo que incluye la masa para las manualidades, como la plastilina hecha en casa o los adornos. Siempre hornee o cocine la masa y las mezclas crudas antes de comerlas, y siga las direcciones recomendadas para cocinarlas u hornearlas, enfatizó la FDA.



No haga batidos con productos que contengan harina cruda, por ejemplo mezcla para pastel, y no use masa para galletas hecha en casa cruda en el helado. El helado de masa para galletas que se vende en las tiendas contiene una masa que se ha tratado para que sea segura, anotó la FDA.



Mantenga los alimentos crudos, como la harina o los huevos, separados de los alimentos listos para comer, y siga las indicaciones de la etiqueta para refrigerar los productos que contengan masa o huevos crudos hasta cocinarlos, planteó la agencia.



Lávese las manos con agua corriente y jabón tras manejar la harina, los huevos crudos o cualquier superficie que hayan tocado. Lave los boles, los utensilios, las encimeras y otras superficies con agua tibia jabonosa, enfatizó Bruce.



Aparte de tomar esas medidas de precaución con la comida, siempre debe saber los síntomas de la intoxicación alimentaria, añadió la FDA.



Los síntomas de las infecciones con la E. coli varían según la persona, pero con frecuencia implican calambres estomacales graves, diarrea (con frecuencia sanguinolenta) y vómitos.



Usualmente, las personas enferman unos días tras tragar el germen. La mayoría de las personas se recuperan en un plazo de una semana. Pero algunas personas pueden desarrollar un tipo grave de insuficiencia renal llamado síndrome urémico hemolítico.



"Al contrario, las infecciones con Salmonella en general se desarrollan entre 6 y 48 horas tras comer la comida contaminada, aunque a veces ese periodo puede ser mayor", señaló el Dr. Robert Glatter, médico de emergencias en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York.



"Los síntomas típicos incluyen fiebre, diarrea escasa o acuosa, y calambres abdominales graves", añadió. "En la mayoría de los casos, la enfermedad dura de 4 a 7 días, y las personas se recuperan bien sin la necesidad de antibióticos".



La salmonella es más peligrosa para los adultos mayores, los bebés y las personas con sistemas inmunitarios debilitados, anotó la FDA.



Más información



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los peligros de la masa cruda.