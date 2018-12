Personas con asma deben reforzar sus cuidados en invierno

México

Los jóvenes con antecedentes de asma diagnosticada durante la infancia y cuyos síntomas hayan desaparecido en la adolescencia deben mantener los cuidados en la temporada invernal debido a las bajas temperaturas, recomendó hoy un especialista en México.



José Luis Miguel Reyes, adscrito a la Clínica de asma del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), señaló, mediante un comunicado, que este problema de salud se registra principalmente durante la temporada de frío, cuando hay mayor prevalencia de infecciones virales.



Sin embargo, "también depende de la susceptibilidad de las personas, los síntomas pueden presentarse en los cambios de estaciones, cuando se registra la polinización de plantas y hay un incremento en la humedad ambiental", apuntó.



Para evitar complicaciones recomendó no realizar actividades al aire libre en temporadas de contingencia ambiental, vacunarse cada año contra influenza, hacer ejercicio, evitar el tabaquismo y no acudir a sitios donde haya mucho polvo o el uso de alfombras, ya que acumulan una gran cantidad de ácaros.



Algunos síntomas de esta enfermedad son falta de aire, silbidos, rechinidos, chiflidos en el pecho, sensación de opresión torácica y tos habitualmente seca.



Estos problemas se presentan con mayor intensidad en la noche o madrugada y habitualmente son provocados por un factor que los exacerba, como frío, alérgenos, pólenes, mascotas, emociones o estrés.



Por otra parte, el especialista explicó que gran parte de los casos de infantes con esta patología entran en periodo de remisión durante la juventud.



Sin embargo, esto no significa que se haya curado "sino que la enfermedad puede mantenerse apagada siempre y cuando no exista un desencadenante que reinicie los síntomas, como el pelo de las mascotas, polvo o humo de tabaco, entre otros", explicó.



El especialista explicó que el asma es una patología que afecta con mayor frecuencia a infantes a partir de los cuatro años.



Algunas personas nacen con la predisposición a desarrollar este padecimiento y otros pueden presentarla en algún momento en su vida.



Entre los factores de riesgo de asma infantil se encuentra la predisposición genética, el tabaquismo durante el embarazo, los cambios en la microbiota intestinal en el periodo de gestación, bajo peso al nacer y deficiencia pulmonar al nacer.



Otras causas de este padecimiento, son la exposición tardía a los microbios después del nacimiento, infecciones por el virus sincicial respiratorio (VSR) y los efectos de la contaminación por vivir a menos de 100 metros de una avenida primaria. EFE