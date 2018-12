Hipnoterapia es efectiva para ayudar a controlar el dolor

México

Controlar el dolor es posible gracias a la hipnoterapia, un método que puede disminuir el dolor y que no tiene efectos secundarios ni reacciones adversas, además de que reduce el gasto en medicamentos, según una investigación del doctor Josué Villegas.



El reporte titulado "Hipnoterapia, tratamiento coadyuvante en el manejo del dolor" realizado por el académico de la Universidad del Valle de México Campus (UVM) Veracruz, comprobó que con este método el dolor disminuyó de manera sustancial 24 horas después de una cirugía de artroscopia de rodilla, informó la institución en un comunicado.



El estudio consistió en un ensayo clínico de 24 horas de duración, en donde el grupo control, al término de su cirugía, se sometió a un proceso de hipnosis con una duración aproximada de 90 minutos durante el primer día y una segunda sesión al segundo día, con una duración aproximada de 60 minutos.



Posteriormente se aplicó la escala EVA (Escala Visual Analógica) para medir el dolor.



El resultado de la evaluación mostró que los pacientes que se sometieron a un tratamiento de hipnoterapia tuvieron mayor facilidad para bajar 3 puntos el dolor después de la cirugía, comparado con el grupo que no tuvo un proceso de hipnosis.



"Para esta investigación se utilizó una terapia cognitivo conductual, con lo cual se obtuvo un resultado prácticamente de manera inmediata", explicó el investigador.



El especialista precisó que, si bien en este trabajo se comprobó la eficiencia de la hipnoterapia aplicada al dolor, la técnica también se puede utilizar para otras patologías.



"Puede emplearse para brindar apoyo ante otras circunstancias, como el duelo, adicciones, alcoholismo, tabaquismo, problemas familiares, estrés, depresión, es decir en otras actividades clínicas que requieran un proceso mental", señaló.



Sin embargo, puntualizó que es indispensable que el psicólogo o psiquiatra esté certificado para llevar a cabo esta práctica, ya que de lo contrario, el riesgo que puede surgir es que se realice una programación diferente que, en lugar de ayudar en la recuperación, perjudique su estado de salud con una técnica inadecuada.



La investigación del doctor Villegas se publicó en el International Jornal of Recent Advances in Multidisciplinary Research -revista internacional de divulgación científica- en octubre de este año.



En la investigación también participaron la doctora Guadalupe Leyva Villanueva, hipnoterapeuta y la psicóloga Mayra Huerta Estrada del Hospital Naval de Veracruz. EFE