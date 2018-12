Lo que puede hacer para prevenir la diabetes

Estados Unidos

La diabetes tipo 2 ha alcanzado cifras alarmantes en Estados Unidos. Pero puede prevenirla o retrasarla a través de una alimentación saludable y una vida activa, sugiere una experta.



La diabetes afecta a más de 30 millones de estadounidenses, y el tipo 2 es la forma más común. Hasta un tercio de los estadounidenses tienen prediabetes, pero la mayoría no lo saben, según la Asociación Americana de Educadores en Diabetes (American Association of Diabetes Educators).



Unos cambios pequeños en el estilo de vida, por ejemplo apuntarse en una clase matutina de ejercicio, pueden ayudar a proteger de la diabetes tipo 2 y sus complicaciones, según la vocera de la asociación, Kathleen Stanley, de Lexington, Kentucky.



Stanley comparte algunos consejos más:



Determine su riesgo personal. Averigüe si hay antecedentes de diabetes en su familia, porque eso aumenta su riesgo. Los hombres tienen un riesgo más elevado que las mujeres. La etnia también es importante. Los negros, los hispanos, los amerindios y las personas provenientes de las Islas del Pacífico tienen un mayor riesgo de diabetes tipo 2.



Evalúe su estilo de vida y haga cualquier cambio necesario. Haga al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana, lo que equivale a media hora la mayoría de días de la semana. Planifique tres caminatas de 10 minutos cada día para alejarse de su escritorio. Suba por las escaleras en lugar de usar el ascensor.



Tenga cuidado con lo que come. Consuma una dieta equilibrada de frutas, verduras, granos integrales, carnes magras, y alimentos enteros y nutritivos. Las verduras y las frutas deben ocupar la mitad de su plato.



Mantenga un peso saludable. Su índice de masa corporal (IMC) debe ser inferior a 25, o inferior a 23 entre los estadounidenses de origen asiático de las Islas del Pacífico. El IMC es un estimado de la grasa corporal basado en la estatura y el peso. La investigación muestra que perder apenas de un 5 a un 7 por ciento del peso corporal puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en más de la mitad.



Hable con su médico. Pregunte cómo hacer más actividad y tener una dieta más saludable de forma segura. Obtenga respaldo para los cambios en su estilo de vida. Averigüe si hay un Programa nacional de prevención de la diabetes en su vecindario. Si no hay un programa en persona, busque uno en línea. Otras opciones incluyen inscribirse en un grupo de ejercicio, un gimnasio, un estudio de yoga o de baile, o un centro para personas mayores.



Hágase las pruebas. Un sencillo análisis sanguíneo (de glucosa en ayunas) puede revelar si tiene prediabetes, una afección en que el azúcar en la sangre es constantemente más alto de lo normal. Hable con el médico sobre su riesgo de diabetes tipo 2.



La diabetes puede provocar graves complicaciones de salud, como el accidente cerebrovascular, la enfermedad cardiaca, la pérdida de la vista y problemas en los pies.



