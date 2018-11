Lo que las personas sedentarias ignoran podría hacerles daño

Estados Unidos

La forma más rápida de lograr que una persona sedentaria se mueva es informarle sobre los peligros específicos que la inactividad conlleva para la salud, sugiere un informe reciente.



En el estudio, los investigadores encuestaron a 615 adultos australianos de 18 a 77 años de edad sobre sus niveles de actividad física, además de su conocimiento sobre los beneficios del ejercicio y los peligros de ser inactivo.



Aunque un 99.6% de los encuestados estaban contundentemente de acuerdo en que la actividad física tiene beneficios para la salud, la mayoría no sabía cuáles eran todas las enfermedades asociadas con la inactividad.



"La mayoría de personas saben que la actividad física es buena para la salud. Pocas personas conocen los beneficios específicos de la actividad física para la salud, y quizá ese conocimiento específico sea lo que influya de forma positiva en su conducta de actividad física", señaló la líder del estudio, Stephanie Schoeppe, de la Universidad de Central Queensland, en Australia.



En promedio, los participantes de la encuesta identificaron de forma correcta unas 14 de las 22 enfermedades asociadas con una falta de actividad física. Pero casi un 56% no sabían qué cantidad de actividad física se necesita para la salud, y un 80% no sabían cuáles eran las probabilidades de desarrollar enfermedades debido a la inactividad.



El estudio aparece en la edición en línea del 28 de noviembre de la revista PLoS One.



Los investigadores dijeron que también encontraron una asociación significativa entre el conocimiento sobre las enfermedades relacionadas con la inactividad y el nivel de actividad física de una persona. "Mientras más sepa sobre estos temas, más actividad física es probable que haga", concluyeron en un comunicado de prensa de la revista.



Más información



El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estodos Unidos ofrece una guía para la actividad física.