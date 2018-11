Seis errores comunes que se deben evitar en el gimnasio

Estados Unidos

Una vez haya dado todos los pasos correctos para encontrar un gimnasio adecuado para sus necesidades, evitar algunos errores comunes garantizará que obtenga los máximos resultados por el tiempo que pase haciendo ejercicio.



En primer lugar, no se felicite por haberse inscrito en el gimnasio en realidad tiene que ir. Cumplir un horario es más fácil cuando lo escribe en su calendario. Aunque solo pueda ir dos o tres veces por semana, comprométase... ser constante es la única forma de obtener resultados.



Otro error es no ajustar el equipamiento de ejercicio según su tamaño y habilidades. Eso significa unos cambios pequeños pero importantes, como cambiar las posiciones del asiento y del espaldar en las máquinas de pesas para lograr la mejor posición.

Esto es igual de necesario que mover la barra de la columna de pesas. Si no lo hace, es probable que su forma sea mala, lo que puede conducir a lesiones.



Hablando de forma, aproveche la disponibilidad del personal del gimnasio para asegurarse de estar utilizando la forma correcta, ya sea en una clase de yoga o en un entrenamiento de fuerza. La mirada objetiva de un monitor puede ayudarlo a moverse en su rango de movimiento completo.



No ceda a la tentación de entrar en competencia con otros miembros del gimnasio, aunque solo sea en su mente. Adopte el espíritu de compañerismo para poder motivarse mutuamente.



Evite caer en un patrón predecible. Una ventaja de un gimnasio es la variedad que ofrece, desde equipamientos hasta clases. No quede atrapado en una rutina "eterna". Eso puede corroer su motivación y llevar a estancamientos en la aptitud física, e incluso a lesiones por uso excesivo.



Por último, no olvide los buenos modales en el gimnasio. Deje su teléfono en el vestuario, pero recuerde una toalla para poder limpiar el sudor cuando termine el ejercicio en cada máquina.



Más información



El Consejo Americano del Ejercicio (American Council on Exercise) ofrece una infografía sobre los errores que debe evitar en el gimnasio.