El botox elimina las arrugas

¿Tiene un evento social importante mañana en la noche y necesita “botox de emergencia”? Un nuevo estudio encuentra que si se pone las inyecciones para relajar las arrugas, puede acelerar el efecto haciendo muecas.

Unos simples ejercicios faciales pueden acelerar los efectos de disminución de las arrugas de la toxina botulínica (botox), según investigadores de la Universidad del Noroeste, en Chicago.

“Con frecuencia, los pacientes dejan el botox para el último minuto”, apuntó el doctor Murad Alam, investigador principal y profesor de dermatología, en un comunicado de prensa de la universidad.

“Si las personas se ponen la toxina botulínica justo antes de un compromiso social o un evento importante del trabajo, les podría preocupar que no comience a funcionar a tiempo”, añadió.

“Acelerar los efectos podría ser importante para las personas”, indicó.

El nuevo estudio incluyó a 22 mujeres adultas con arrugas en la frente que fueron tratadas con botox.

La mitad ejercitaron sus músculos faciales durante cuatro horas tras las inyecciones, y la otra mitad no.

Fue un ejercicio facial bastante intenso: los ejercicios incluían movimientos hacia arriba de la frente y fruncir el seño en tres sets de 40 repeticiones, separados por 10 minutos.

Seis meses más tarde, las mujeres recibieron otro tratamiento, y los dos grupos ocuparon el puesto contrario: hicieron ejercicio o no hicieron ejercicio.

Se determinó que las arrugas en la frente tenían un mejor aspecto en un plazo de dos a tres días tras el tratamiento si después de las inyecciones hicieron los ejercicios faciales, en comparación con entre tres y cuatro días sin los ejercicios. “El botox se vincula con receptores en las células nerviosas para relajar los músculos, y es posible que el ejercicio acelere ese proceso de vinculación”, explicó Alam. “Para los pacientes que necesitan resultados rápidos, el esfuerzo del ejercicio podría valer la pena.

Los pacientes agradecen tener un mayor control de su atención”, apuntó.

Pero tras dos semanas, no había ninguna diferencia entre las que hicieron los ejercicios faciales y las que no. Los ejercicios tampoco hicieron ninguna diferencia en la duración de los efectos del tratamiento, según el estudio, publicado el 25 de octubre en la revista Journal of the American Academy of Dermatology.

Alam dijo que con frecuencia los dermatólogos han supuesto que los ejercicios faciales podrían acelerar los efectos del tratamiento con Botox, pero que hasta ahora “no había habido ningún estudio aleatorio bien diseñado que comparara directamente el ejercicio con no hacer ejercicio”.

“Por fin hay una respuesta al mito de si los ejercicios faciales tienen o no algún efecto tras el Botox”, dijo la doctora Michele Green, dermatóloga en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York. “Dado que muchos pacientes esperan al último minuto para realizar los procedimientos cosméticos, esta será una gran forma de obtener más rápido los resultados que quieren”, planteó Green, que no participó en el estudio.

De hecho, añadió, “voy a sugerirlo a todos mis pacientes que están en esas circunstancias y necesitan ’Botox de emergencia’”.