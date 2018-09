Cuatro hábitos que conducen a elegir mejores alimentos

Estados Unidos

Las elecciones que hace cada día, tanto grandes como pequeñas, influyen en su peso y en su salud.



Por ejemplo, ¿toma café con rosquillas para desayunar, o elige yogurt con fruta fresca?



Comprender por qué elige esas opciones y cómo mejorarlas son pasos importantes para perder peso.



Comience haciendo que elegir alimentos saludables sea más fácil. La variedad de refrigerios y postres disponibles es enorme, en comparación con las opciones nutritivas. Pero los estudios muestran que la persona elegirá un alimento más saludable si está más accesible que uno malsano.



No tenga pastel en casa, y siempre tenga fruta fresca en la encimera. Y corte verduras por adelantado para estar listo cuando el hambre ataque.



Además, limite sus opciones. Un bufé puede ser peligroso porque las personas tienden a probarlo todo ¡y a servirse siempre más! Pero en cualquier situación, mientras más variedad tenga, más comerá.



Cree sus menús de dieta a partir de una cuidadosa lista de opciones, usando la mayor variedad de granos y verduras bajos en grasa, y la menor variedad de alimentos ricos en grasas y ricos en azúcar.



Tomar decisiones utiliza los mismos recursos cerebrales de los que depende el autocontrol. Planifique cada comida por adelantado para reducir el nivel de tentación al que se enfrenta y no tener que tomar decisiones sobre la comida constantemente.



Una sorpresa: no elimine sus favoritos. El motivo es que sentirse privado todo el tiempo puede fomentar el deseo por un alimento malsano. Simplemente compre una sola porción de su tentación favorita en un momento en que no pueda devorar toda una bolsa de papitas de un tirón.



Por último, no se recompense con comida. Para las personas con sobrepeso, comer es con frecuencia un pasatiempo favorito, y la comida es un motivador. Debilite esa conexión mediante recompensas que no sean comida, ya sea que esté celebrando un ascenso en el trabajo o haber perdido algo más de peso.



Más información



Para más información sobre la psicología de la alimentación, visite la Clínica Cleveland.