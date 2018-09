Cómo incluir el ejercicio en su vida

Estados Unidos

Las directrices sobre la actividad física semanal parecen una lista que simplemente no se puede cumplir: 30 minutos de ejercicio cardiovascular al menos cinco días por semana, entrenamiento en resistencia dos o tres días, y al menos dos sesiones de flexibilidad una semana sí y la otra también.



Pero cada tipo de ejercicio es bueno para el cuerpo, así que es importante encontrar formas de cumplir esos objetivos.



Primero, reconozca que un programa de ejercicio significará cambios en su rutina diaria, y que es probable que tenga que abandonar otras actividades menos importantes. Propóngase una transición gradual y busque pasatiempos no esenciales que pueda reemplazar, como ver televisión y navegar por internet.



Luego, cree un horario realista que funcione con su estilo de vida, y para tener más probabilidades de cumplirlo, póngalo por escrito. Dese cuenta de que, si tiene una familia que espera que llegue a casa a las 6 p.m. para cenar, ir al gimnasio después de salir del trabajo no funcionará. En lugar de eso, destine 30 minutos después de que los niños se acuesten o levántese 30 minutos antes y haga ejercicio mientras la casa aún está tranquila. Y puede hacer una sesión doble de ejercicio los días que logre ir al gimnasio: haga clases tanto cardiovasculares como de flexibilidad.



Haga que el ejercicio resulte conveniente. Quizá el gimnasio cerca de su casa tiene más sentido que el que está cerca de la oficina. Si pasa mucho tiempo simplemente esperando mientras sus hijos están en el entrenamiento de fútbol o de lacrosse, busque un sendero natural o una pista que estén cerca y mejor pase ese tiempo de espera moviéndose.



Si piensa hacer ejercicio en casa, cree un espacio designado para el ejercicio y prepárelo con los artículos esenciales, como una esterilla, pesas libres y DVD que pueda reproducir en su computadora portátil.



Y no olvide planificar salidas familiares semanales en que haya que caminar o hacer otro tipo de ejercicio. Nadie ha dicho que no puede divertirse y estar junto a su familia mientras se pone en forma.



