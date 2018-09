Pierda peso en línea

Estados Unidos

No poder ir en persona a unas reuniones no significa que usted no pueda aprovechar los beneficios de inscribirse en un grupo organizado de dietas. Lo único que necesita es una conexión a internet.



Los programas de dietas en línea le permiten inscribirse para recibir información y motivación a cualquier hora del día o de la noche.



Participar en un programa para perder peso en internet puede ser útil de varias formas, no solo para perder peso, sino también para el mantenimiento de la pérdida de peso y para mejorar los hábitos de estilo de vida que quizá le hayan llevado a aumentar de peso.



Hay muchos tipos de programas en línea, algunos de las mismas compañías que ofrecen sesiones en persona, y otros de exitosos médicos dietistas, por ejemplo. Entonces, tiene sentido que compare las opciones, sobre todo las que cobran una tarifa mensual.



Las ofertas básicas incluyen información y planificación para la dieta, y la fijación de metas, por ejemplo perder tamaño además de peso, e incluso reducir la presión arterial y otros factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Con frecuencia se pueden añadir características adicionales, por ejemplo la retroalimentación de un profesional de las dietas, lo que podría llevar a un mayor éxito, sobre todo si en el pasado ha carecido de motivación.



Algunas características útiles de los programas en línea incluyen:



Conteos personalizados de calorías para perder de 1 a 2 libras (de 0.45 a 0.90 kilos) por semana. Diarios de alimentación y ejercicio. Calculadoras de calorías. Planes de menú con una lista de compras. Opciones para necesidades dietéticas especiales. Planes de actividad física personalizados según sus intereses. Consejos y trucos semanales para la motivación y para perder peso. Foros o chats para recibir respaldo. Gráficas para registrar sus progresos. Tenga en cuenta que de cualquier forma debe hacer el esfuerzo de iniciar sesión, monitorizar y registrar su peso, y rastrear la ingesta de calorías y lo que gasta en el ejercicio. Pero podrá hacerlo en su propio horario y siempre que necesite algo de motivación.



Más información



El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de EE. UU. ofrece información detallada sobre cómo elegir un programa de dieta con criterio, tanto para programas en línea como en persona.