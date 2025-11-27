Miguel Briceño, el funcionario potenciador del discurso de odio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Miguel Briceño, comisionado presidencial para la Reforestación y Medio Ambiente, utiliza sus cuentas de X y Facebook como plataforma de confrontación política y difusión de mensajes hostiles en plena campaña electoral. Sus publicaciones incluyen ataques directos, descalificaciones y expresiones de odio, dirigidas principalmente contra figuras de la oposición política. EL HERALDO Verifica estudió su actividad digital ante la recurrencia de estos mensajes y el impacto que pueden tener en el debate público en vísperas de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Para ello se revisaron una por una las publicaciones realizadas entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre, un período de 61 días clave de la campaña. En total se contabilizaron 677 mensajes en X (354) y Facebook (323).

Cada publicación fue clasificada en seis categorías: ataques políticos, propaganda oficialista, mensajes sexistas, racistas o religiosos, descalificaciones a medios de comunicación y contenidos vinculados a sus funciones oficiales como comisionado. De ese universo, 280 mensajes (41.3%) mostraron rasgos suficientes para ser tipificados en alguna de esas categorías: eso significa que casi la mitad de lo que publica es discurso de odio. El resto, 397 publicaciones (58.6%), no encajó en ninguna categoría o simplemente eran reposteos de otras cuentas.

Briceño, sin embargo, rechaza que su discurso sea polarizante y sostiene que solo dice “verdades incómodas” para ciertos sectores. “Nosotros somos claros en lo que decimos, decimos la verdad; no andamos escogiendo qué decir y qué no decir, y eso es lo que muchas veces cae mal”, dijo a EL HERALDO Verifica el 26 de noviembre.

Ataques políticos dominan su actividad

Dentro de los 280 mensajes clasificados, los ataques políticos son el núcleo del discurso de Miguel Briceño en redes sociales. En total, 223 publicaciones (79.6% de los mensajes tipificados) se dirigieron a cuestionar, descalificar o atacar a figuras de la oposición y a autoridades electorales. Si se mira el conjunto de las 677 publicaciones, estos ataques representan el 32.9% de todo lo que se difundió en X y Facebook durante el periodo analizado; en términos simples, casi uno de cada tres mensajes tuvo una naturaleza abiertamente confrontativa. En un segundo plano se ubicó la propaganda oficialista, con 33 publicaciones (11.7% de los mensajes clasificados y 4.8% del total), orientadas a promover candidaturas del oficialismo y a reforzar la narrativa del actual gobierno. La investigación también identificó expresiones de discriminación y hostilidad: nueve ataques dirigidos contra personas con investidura religiosa, como sacerdotes o pastores, que pidieron al oficialismo y a la oposición no politizar ni priorizar mensajes de odio en esta contienda. Además, se registraron ocho mensajes contra medios de comunicación, seis mensajes sexistas y un caso de racismo, que refuerzan un clima de intolerancia y normalizan patrones de discurso de odio en el debate público desde la cuenta de un funcionario.

Briceño niega que esté “en contra de la Iglesia” o de los medios, pero admite que dirige sus ataques a pastores y periodistas que, a su juicio, no cumplen su misión. “Estamos en contra de los malos medios de comunicación, de los que mienten al pueblo hondureño, y estamos en contra de los pastores o de los religiosos de cualquier iglesia que no hacen lo que les manda la Biblia”, aseguró.

En horario laboral

El análisis de las publicaciones también reveló el momento del día en que el comisionado es más activo en redes. A lo largo de los dos meses estudiados, el ritmo de publicación fue constante, con un promedio de 11 mensajes diarios entre X y Facebook. Los miércoles fueron los días de mayor actividad, seguidos por los jueves. El principal pico horario se registra a las 12:00 de la noche, con 155 publicaciones (22.9% del total), pero el dato más relevante es la concentración de mensajes durante la jornada laboral del sector público. Entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, Briceño publicó 281 mensajes, equivalentes al 41.5% de toda su actividad en redes. En ese tramo predominó la red X, con 201 publicaciones, y Facebook, con 79. Consultado sobre si publicar mensajes ofensivos durante la jornada forma parte de sus funciones, Briceño respondió de forma brusca y se limitó a describir su cargo. “Como comisionado presidencial para reforestación nacional soy un enlace presidencial para todas las alcaldías y para las personas que tienen intereses en el medio ambiente; soy un enlace entre Casa de Gobierno y ellos, esas son mis funciones”, dijo. Paradójicamente, durante el periodo estudiado no se encontró ninguna publicación relevante o vinculante sobre el ejercicio de su cargo como comisionado presidencial para la Reforestación y Medio Ambiente, por el cual devenga un salario mensual de 109,000 lempiras. Desde que fue nombrado en el puesto, el 27 de enero de 2022, hasta el 31 de octubre de 2025, el Estado ha erogado en su salario 5 cinco millones de lempiras, pero es relativamente poco o casi nulo lo que informa sobre su gestión.

Nasralla, el más atacado

El principal blanco de los ataques de Briceño es Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, con 104 menciones durante el periodo analizado, lo que equivale al 37.5% de los mensajes dirigidos contra personas específicas. Le siguen Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Partido Nacional, con 28 menciones, y Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y aspirante a la reelección, con 24.

También se documentaron ataques o alusiones críticas al Partido Liberal, al Partido Nacional, a Nasry Asfura –candidato presidencial nacionalista– y a Jorge Cálix, excandidato presidencial liberal. En contraste, Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, y Carlos Eduardo Reina, candidato a diputado por el mismo partido, aparecen sobre todo en publicaciones de corte propagandístico, donde Briceño amplifica sus discursos proselitistas. En varios de sus posteos, el comisionado también acusa a medios y periodistas de “mentirle al pueblo hondureño”, especialmente cuando cuestionan la gestión del gobierno. Sobre un caso concreto, insistió: “Ustedes han hablado en contra mía con falsedades y con mentiras... cuando digo que alguien está mintiendo es porque está mintiendo; están mintiéndole al pueblo hondureño”.

Un patrón