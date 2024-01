“Lo que yo hice es tratar de colocar la narrativa desde otro lugar, que no es necesariamente el periodístico; yo creo que los periodistas hacen una gran labor, pero en el cine se trata de contar historias. Y justamente para contar historias hay que entender la vida desde otra dimensión”, comenta la cineasta, enfática tanto en su nula intención apologética como en que no podía volverse ella “fiscal”.

“Por esas muertes me volví Comandante”, dice en el documental la ex sicaria, instruida en campos de tiro y que incluso llegara a viajar a España, Marruecos e Israel. “Allá te enseñan lo que es tortura. Muchas cosas”.

Es toda una disertación filosófica dónde comienza el mal; ¿es intrínsecamente parte de los seres humanos? ¿O es parte del contexto?

Yo sí creo, soy de la gente que cree que el contexto es fundamental. Quizás si Gabriela no hubiera tenido el padre que tuvo -ella misma lo dice-, (sería otra la historia). Sin conceder ni justificar, porque hay quienes tienen un padre quizá más malvado y no toman ese camino. Narcotráfico hay en todos los países del mundo, me atrevo a decir, pero no hace el daño ni tiene la efervescencia tan violenta que tiene en México.

De ahí que la documentalista considere que si hay condiciones distintas de vida, quizás haya una construcción ciudadana distinta.

“Y, por ende, ciudadanos diferentes y con menos carga violenta”, señala. “Entonces, sí creo que es una corresponsabilidad social, individual y de parte del Estado”.