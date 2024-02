Familia hondureña sigue desaparecida en Houston, Texas

Hasta la fecha no han sido localizadas desde hace más de dos meses, cuando los dejaron en la estación de autobuses de 1001 Loyola Avenue en Nueva Orleans, según informó en un comunicado el Departamento de Policía de esa ciudad.

Familiares de los desaparecidos denunciaron lo ocurrido e incluso aseguraron que recibieron un mensaje de ellos en el que aseguraban haber llegado a Houston, a donde la familia se estaba mudando, pero otros allegados en dicha ciudad afirmaron que nunca arribaron.

“Todos los intentos posteriores de ponerse en contacto con la familia tampoco han tenido éxito”, agregó la policía.

Farid Miranda y Dilcia Miranda, abuelos de David le dijeron a la cadena KPRC 2 que no es normal que ella no esté en constante contacto con ellos. “Pensamos en ella todos los días, todas las noches no podemos dormir pensando en ella. Es muy triste”, dijo Farid.

Roberto David, padre de la mujer desaparecida y quien llevó a la familia a la estación en Nueva Orleans, precisó a la televisora que ellos tenían previsto reunirse en Houston con un tío de Ruiz, quien asegura que no llegaron a Texas.

El hombre afirma que recibió mensajes de texto de su hija en los que le aseguró que habían llegado a la estación de autobuses Harriburg Greyhound en Houston y que estaban tratando de conseguir comida. “Iban a buscar algo de comer y desaparecieron”.

Ese fue el último contacto que tuvo con su hija.

Sin embargo, luego de que encontrar un boleto de autobús en el que se muestra que la familia partió de Houston hacia McAllen y luego hacia Monterrey, México, sus allegados se pusieron en contacto con el consulado hondureño en Houston.

Las cadenas KPRC 2 y WDSU reportan haber obtenido dicho boleto.

Stephany David, hermana de Stesy, le contó a KPRC 2 que los desaparecidos vivieron dos meses en México, antes de trasladarse a Nueva Orleans y que no tiene idea de por qué habrían vuelto al país.

Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre la familia desaparecida que se ponga en contacto con los detectives del Sexto Distrito del Departamento de Policía de Nueva Orleans llamando al 504-658-6060.

Fuente: Telemundo y Click2houston