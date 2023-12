Cineasta hondureño termina: ‘No Tomatoes No Ketchup’

El cineasta hondureño Raúl Matute acaba de concluir el documental ‘ No Tomatoes No Ketchup ’ sobre las causas de la migración en Centroamérica y Latinoamérica.

“Espera un poco más de empatía de los comentarios de las personas. Primero que los gobiernos no hacían nada. Yo siempre he dicho que en Honduras no hay ni izquierda ni derecha, la política está basada en caudillismo.”

”Hay un proyecto cine que ya terminamos de filmar, comenzamos en Estados Unidos y terminamos en Tegucigalpa, se filmó en España, México, Nicaragua y terminamos en Honduras, se llama ‘ No Tomatoes No Ketchup ’”, explicó Matute .

“Uno puede cumplir su sueño a cualquier edad, lo importante es comenzar. Primero poner a Dios adelante en todos los proyectos, confiar en uno mismo, uno tiene que creérselas. Si usted no cree en usted mismo, nadie más va a creer.”

“La gente correcta se va pegando y se va quedando y la gente que no te conviene se va alejando. Entonces hay que aprender ese tipo de cosas, a dejar ir a las personas que no aportan y apreciar los que están en las buenas y las malas, crecer con ellos. Es muy importante prepararse, no quedar estancado. A veces el éxito no tiene que ver con el dinero.”