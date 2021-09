"The Last of Us": HBO revela primera imagen oficial de su nueva serie

San Francisco, Estados Unidos.

HBO mostró hoy la primera imagen oficial de "The Last of Us", la adaptación televisiva del popular videojuego de la desarrolladora Naughty Dog para PlayStation.

La serie que será protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, interpretando los papeles de Joel y Ellie ya se encuentra en producción y verá la luz hasta el siguiente año.

"The Last of Us" es un famoso videojuego postapocalíptico que se presentó en 2013 y que causó sensación en la consola PlayStation. La secuela de este título, "The Last of Us Part II", se publicó el pasado junio y en 2020 se llevó el premio al juego del año en los Game Awards.

Este proyecto televisivo sobre "The Last of Us" será una coproducción de Sony Pictures Television en asociación con PlayStation Productions, compañía que, de este modo, se adentrará por primera vez en el mundo de las series.