Netflix anuncia su primer gran evento digital: TUDUM

Los Ángeles, Estados Unidos.

Netflix anunció este miércoles que el próximo 25 de septiembre celebrará la primera edición de TUDUM, un gran evento digital en el que la plataforma desvelará imágenes, adelantos y tráilers de sus proyectos más esperados.

"Nuestras estrellas y nuestros creadores más grandes de todo el mundo, que representarán a más de 70 series, películas y especiales, se unirán en este escenario virtual para un día emocionante lleno de exclusivas", dijo el gigante digital en un comunicado.

"Es nuestro primer evento global TUDUM y nuestra meta es simple: entretener y honrar a los fans de Netflix en todo el planeta", añadió.

El nombre TUDUM tiene que ver con el famoso sonido que se escucha en la cabecera de las películas y series de Netflix.

En el vídeo de presentación de TUDUM se puede ver a estrellas como Dwayne Johnson, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Jason Bateman, Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Lily Collins, Adam Sandler o Regina King.

También aparece el actor español Álvaro Morte, el enigmático y astuto Profesor de "La casa de papel".

Esta serie será una de las protagonistas de TUDUM junto a otras producciones televisivas como "Stranger Things", "Bridgerton", "The Witcher" o "Cobra Kai".

Además, la parte de cine de Netflix contará en este evento con cintas como "Red Notice", "Don't Look Up", "Extraction", "The Harder They Fall" o "The Old Guard".

TUDUM se podrá seguir el sábado 25 de septiembre a través de las cuentas de Netflix en YouTube, Twitter y Twitch a partir de las 9 horas de Los Ángeles (16 horas GMT).