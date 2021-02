Diferencias entre Netflix y Disney Plus: ¿Debería pagar ambas?

Redacción.



Al llegar Disney Plus a América Latina la mayoría de usuarios de Netflix se cuestionan si deben contratar el servicio de la nueva plataforma, o bien, si deberían de pagar ambas.



Para llegar a la conclusión si es necesario pagar ambas, en este artículo te mostraremos las principales diferencias entre Disney Plus y Netflix.



Antes debes saber que Netflix dejará de ofrecer producciones de Disney, esto incluye todo el material de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y otros. Esta fue una jugada maestra de The Walt Disney Company, ya que aplicó la misma decisión con otras plataformas de streaming.

Disney Plus vs Netflix

Precio

La primera diferencia radica en el precio. Disney Plus tiene un solo plan cuyo valor es de 5.99 dólares (mensual) o $59.99 (anual), en el cual ofrece la posibilidad de ver el contenido en cuatro dispositivos en sumultáneo, cración de siete perfiles y descargas en diez dispositivos en la máxima calidad. Por su parte Netflix tiene tres planes: Básico ($7.99), Estándar ($10.99) y Premium ($13.99), siendo este último similar al plan de Disney Plus, aunque hay que sumarle impuestos.

Calidad de video

El único plan de Disney Plus ofrece todo su contenido en hasta 4K, por su parte Netflix solo da esa opción al pagar la suscripción Premium. Además de limitar la calidad de imagen, con los planes económicos de Netflix también restringen la cantidad de personas que pueden ver en simultáneo una serie o película.

Da clic para saber cómo instalar Disney Plus en tu Smart TV.

Prueba gratis

En un inicio Netflix daba una prueba gratis de 30 días, sin embargo esta opción ya no está disponible. En cambio, Disney Plus ofrece una prueba gratis de siete días.

Perfiles

Una ventaja de Disney Plus es que en cada cuenta se pueden crear 7 perfiles de usuarios, mientras que en Netflix da un máximo de 5.

¿Debería pagar Netflix y Disney Plus?

Luego de leer las principales diferencias entre Netflix y Disney Plus, cada usuario tiene la última palabra sobre si pagar la suscripción de ambas plataformas.

Recuerda que en Netflix tendrás un catálogo diverso, mientras que en Disney será enfocado a público familiar e infantil (esto no significa aburrido).