Disney Plus: precio de la suscripción mensual y anual

Redacción.



Cada día son más personas las que se suscriben al servicio que Disney+, y no solo por el contenido que ofrece, sino por el precio de la suscripción a la plataforma.



De momento, Disney Plus tiene un precio único para todos sus clientes, distinto a otras paltaformas como Netflix y HBO.



Con Disney+ se pueden crear hasta siete perfiles por cada cuenta, y se pueden ver películas o series en cuatro dipositivos a la vez.

Precio de Disney Plus

En América Latina la suscripción mensual de Disney Plus tiene un costo de 5.99 dólares, aproximadamente 146 lempiras.

Pero hay personas que prefieren hacer un solo pago al año, por lo que Disney también tiene un plan para ellos. El costo de la suscripción anual es de $59.99, lo que supone un aproximado de 1,469 lempiras.

¿Qué ofrece Disney Plus?

Si estás pensando que al suscribirte a Disney Plus solo verás series y películas de Mickey Mouse y sus amigos, el Rey León, o de las princesas estás equivocado. La plataforma también tiene disponible todo el contenido de Pixar Studios, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Además, puedes ver películas o series que solo se estrenan en Disney Plus, como lo fue Soul (Pixar), The Mandalorian (Star Wars), o Wandavision (Marvel).

¿Dónde ver Disney Plus?

Para ver el variado contenido de Disney Plus lo puedes hacer en televisión, teléfonos celulares, tablets, o computadora.

En los celulares y tablets está disponible para los sistemas operativos iOS (11.0 en adelante) y Android (a partir del 5.0 "Android Lollipop").





La aplicación también se puede descargar en los Smart TV de las siguientes marcas:



Sony de la serie Bravia

Samsung modelo 2016 en adelante con Tizen

LG modelo 2016 en adelante

Sharp de la serie AQUOS



Si no tienes un Smart TV pero quieres ver Disney Plus también lo puedes hacer por medio de un sintonizador como Roku, Apple TV, Fire TV Stick o en las siguientes consolas de videojuegos:



Xbox One, One S, One X, Series S, Series X.