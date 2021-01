Caitlyn Jenner podría formar parte del regreso de "Sex and the City"

Nueva York, Estados Unidos.

La empresaria Caitlyn Jenner está en charlas para unirse al proyecto que traerá de vuelta a los personajes de Sex and the City: la serie And Just Like That, que prepara HBO Max, reportó Daily Mail.



De acuerdo con fuentes Jenner está a la cabeza de un listado de posibles cameos que se incluirán en la producción, aunque no se sabe exactamente si la posible participación de la famosa será corta o si tendrá un personaje de mayor relevancia.



"Caitlyn ha sido un elemento fijo de los medios de una forma u otra durante 50 años. Ella es realmente perfecta para hacer una aparición. Quieren caras nuevas para el show, pero desean que los espectadores también las conozcan y les importen", indicó un informante.



Esta no sería la primera vez que Jenner realice un trabajo para la pantalla además del reality Keeping Up With the Kardashians, ya que en 1980 apareció en el filme Can't Stop the Music y en la serie policial CHiPs, y aparecerá próximamente en Duke of the Valley, proyecto basado en las memorias de Dick Van Patten.



Los reportes de la posible inclusión de la famosa a And Just... siguen a los que atañen al descarte de la inclusión del personaje de Samantha en el programa, ya que la actriz que la interpretó, Kim Cattrall, no regresará a la producción.



"Samantha no volverá, pero estaremos presentando dos nuevos personajes, mujeres de color que son fuertes y luchadoras y que ayudarán a llevar el show a una nueva generación de espectadores y reflejarán con mayor precisión el mundo en el que vivimos", comentó una fuente a The Mail On Sunday.



La propia Sarah Jessica Parker, protagonista de la historia con su personaje de Carrie Bradshaw y futura productora del regreso de la ficción, confirmó que el icónico grupo de mujeres no tendrá un reemplazo para Samantha.

Nueva York

"No estamos buscando crear un cuarto personaje: tenemos a la Ciudad de Nueva York como un cuarto personaje, y será un personaje nuevo e interesante que nos entusiasma", comentó la estrella al youtuber Adam Glyn.



Candace Bushnell, escritora del libro en el que se basó la serie original y que publicó en 1996, dijo a Page Six que ya sabe de qué tratará And Just... y que su trama funciona completamente sin Samantha, además de que se mostró solidaria con la decisión de Cattrall de alejarse del proyecto.



"¿Sabes? Creo que está bien. Kim es una mujer adulta. Tiene 64 años y ha tomado una decisión por la que estoy segura de que tiene 10 muy buenas razones para ello, y la respeto por eso", indicó.



"Kim debería estar feliz, y creo que ella lo está. Creo que su personaje, Samantha, siempre será una inspiración para ellas. Entonces, de alguna forma, imagino que ella estará ahí en espíritu y como una inspiración que les dará la oportunidad de explorar la sexualidad con diferentes personajes".