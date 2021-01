Las mejores series para ver en Netflix, según la crítica

Redacción.



Si bien Netflix ofrece estrenos cada semana, no significa que las series ya estrenadas son borradas, por lo que siempre habrá una excusa para "pegarte" a la pantalla durante el fin de semana (o por las noches de lunes a viernes).



Hay un sin fin de producciones, en muchos idiomas y de diversos géneros, por lo que hacer un top 10 sería dejar por fuera grandes series alabadas por la crítica.



Habiendo dicho eso, a continuación las mejores 25 series pra ver en Netflix.



1. Stranger Things



Netflix apostó con esta serie ochentera sobre un grupo de niños enfrentado a amenazas sobrenaturales como el Demogorgon. Es una de las series más aclamadas por los suscritores y en Rotten Tomatoes recibió 93% de puntuación.



2. Los Bridgerton



Los Bridgerton es la primera serie para Netflix de Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder). Historia de ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton que intentan encontrar el amor y la felicidad de la alta sociedad londinense. Es una mezcla entre las novelas de Jane Austen y Gossip Girl. Recibió 93% de puntuación.



3. The End of The F***ing World



Otra producción británica. James, un joven psicópata, y Alyssa, una adolescente rebelde, se van en un viaje por carretera en busca del padre de ella, pero no contaban con que el recorrido apenas comienza. Es una de las mejores series juveniles de Netflix. Puntuación 93%.



4. Sex Education



Netflix sabe que entre más apunta a las series juveniles más gana. Con Sex Education se desarrollan lecciones sobre sexualidad y relaciones sanas. Otis y Maeve se unen para abrir una clínica de terapia sexual en su escuela. Puntuación 94%.



5. La maldición de Hill House y Bly Manor



Aunque los creadores y actores son los mismos, son historias totalmente distintas. En casas encantadas por doquier la serie toca temas como la muerte y el olvido. Puntuación 93 y 87%.



6. Love



El Gus y Mickey navegan por las aguas turbulentas de las relaciones modernas, algo que flechó a la generación millennial. La serie tiene tres temporada. Puntuación 94%.



7. Dark



Serie alemana que se posicionó como una de las mejores de Netflix producida fuera de Estados Unidos. Cercana a Stranger Things, pero con viajes en el tiempo y por mucho tiempo. Puntuación: 94%.



8. Queridos blancos



Disponible desde 2017 en Netflix, es la adaptación de la película independiente Queridos blancos, que trata sobre un grupo de universitarios negros que se levantan contra los racismos cotidianos de un Estados Unidos menos progresista de lo que cree. Puntuación: 95%



9. Unbreakable Kimmy Schmidt



Netflix estrenó en 2020 el episodio interactivo de Unbreakable Kimmy Schmidt, la comedia producida por Tina Fey tras la multipremiada 30 Rock. Kimmy Schmidt, que tras sobrevivir a un secuestro de décadas, comienza una nueva vida en la estimulante Nueva York. Puntuación: 95%.



10. Unorthodox



Unorthodox es una de las miniseries más aclamadas de Netflix. Inspirada en las memorias de Deborah Feldman, narra las experiencias de una joven que huye de la comunidad de judíos ortodoxos en la que se ha criado, en Nueva York. Puntuación: 95%.



11. Así nos ven



La serie recupera uno de los casos más injustos de la crónica estadounidense: los cinco de Central Park. Puntuación: 96%.



12. Una serie de catastróficas desdichas



El Conde Olaf, de la popular saga de novelas infantiles de Lemony Snicket, es interpretado por Neil Patrick Harris (Cómo conocí a vuestra madre), quien ha dado vida al mítico personaje en las tres temporadas de la serie. Puntuación: 96%.



13. Muñeca rusa



Series estrenada en 2019 que se convirtió en una de las más aclamadas. Natasha Lyonne (Orange Is the New Black) produce y protagoniza Muñeca rusa, comedia sobre una mujer que muere y resucita el día de su 36º cumpleaños una y otra vez. Puntuación: 97%.



14. Kingdom



Como si las enfermedades raras no estuvieran de moda, Kingdom es una ficción coreana que trata sobre una letal plaga. Ambientada en la época medieval, se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de Netflix. Puntuación: 96%.



15. Yo nunca



Mindy Kaling es la creadora, actriz y productora de la comedia adolescente sobre una joven de origen indio que intenta navegar los típicos conflictos del instituto. La diferencia es que ella acaba de perder a su padre. Puntuación: 96%.



16. Élite



Serie juvenil con éxito en España y América Latina, podría ser un "improbable encuentro entre Gossip Girl y Por trece razones". Puntuación: 97%.



17. Mindhunter



Es uno de los thriller de Netflix más preferidos por los expertos televisivos. Narra los inicios de los perfiles criminalísticos a través de casos de asesinos reales y muy perturbadores. Puntuación: 97%.



18. Lovesick



Cuando Dylan se entera de que tiene clamidia, se encarga de ponerse en contacto con todas sus parejas sexuales para informarles del diagnóstico. Es una comedia británica de Netflix y preferida por la crítica. Puntuación: 98%.



19. Wild Wild Country



Documental producido por los hermanos Duplass (Togetherness) que narra la loca historia de la secta de los rajneeshees en Estados Unidos. Puntuación: 98%.



20. Creedme



Merritt Wever y Toni Collette protagonizan esta serie, inspirada en una historia real, la de dos mujeres policías a la caza de un violador en serie. Puntuación: 98%.



21. American Vandal



Mockumentary de los documentales de asesinatos, parodia ambientada en un instituto estadounidense en el que los coches de los profesores aparecen pintados con penes. Puntuación: 98%.



22. Big Mouth



Big Mouth es una de las joyas con mejores críticas de Netflix. Serie animada de adolescencia y educación sexual. Puntuación: 100%.



23. La casa de papel



Netflix hizo un "home run" al adquirir los derechos y hacer más temporadas. La casa de papel no es solo una de sus ficciones más vistas en todo el mundo, también es un ejemplo de cómo aprovechar éxitos de otras cadenas para perfeccionar catálogo. Puntuación: 100%.



24. Gambito de dama



Gambito de dama, la mejor ficción limitada de la plataforma hasta ahora. Protagonizada por Anya Taylor-Joy e inspirada en la novela homónima de los años 80, narra las desventuras de una virtuosa del ajedrez en la Norteamérica de los 60. Puntuación: 100%.



25. Master of None



Aziz Ansari (conocido por Parks & Recreation) sorprendió como creador y protagonista de esta serie, a veces divertida y a veces incómoda, a veces romántica y a veces desoladora, sobre un treintañero que busca su lugar en el mundo sin perder la cordura. Puntuación: 100%.