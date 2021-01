Netflix: Estrenos de series y películas que siguen pendiente

Redacción.



Netflix cerró el 2020 con la rivalidad creciente de Disney+, por lo que decidió iniciar el 2021 con todo y en el primer día de enero habilitó la tercera temporada de Cobra Kai.



Pero el año avanza y Netflix también lo hace con su programación, por lo que acá te dejamos los estrenos que aún están pendiente en series, películas y documentales.



¡Compra palomitas y a disfrutar!

Series

1 de enero



My Hero Academia, temporada 2

Monarca, temporada 2



5 de enero



La casa de muñecas de Gabby, temporada 1



8 de enero



Lupin, temporada 1

Memorias de Idhún, temporada 2



15 de enero



(Des)encanto, temporada 3

Kuroro’s Basketball (Kuroko no basuke), temporada 1

Carmen Sandiego, temporada 4

Dawson Crece, temporadas 1-6



19 de enero



Hola, ninja, temporada 4



20 de enero



Madre solo hay dos, temporada 1



22 de enero



Jurassic World: Campamento Cretácico, temporada 2

Destino: La saga Winx, temporada 1

Blown Away, temporada 2



27 de enero



Orange Is the New Black, temporada 7

50 m², temporada 1

Fecha por determinar

Bonding, temporada 2

Películas

1 de enero

The Minimalists: Less Is Now (2021)

Full Out 2: You Got This! (2020)

Miss Bala (2019)

Tres días para matar (2014)

Entre dos maridos (2000)

Sleepy Hollow (1999)

La sombra del diablo (1997)

Funny Girl (1968)



2 de enero



Borning: Asfalto en llamas (2021)



4 de enero



Brawl in Cell Block 99 (2017)

La Momia (2017)



6 de enero



Rocanrol cowboys (2021)



7 de enero



Fragmentos de una mujer (2021)



8 de enero



El dilema de Aziz (2021)



9 de enero



Rocketman (2019)



10 de enero



Escape Room (2019)



13 de enero



Déjame salir (2017)



14 de enero



Kin (2019)



15 de enero



A descubierto (2021)

Padre por duplicado (2021)

Francotirador: La última masacre (2017)



22 de enero



Tigre Blanco (2021)

Salir del ropero (2020)



25 de enero



Superlópez (2018)



27 de enero



Penguin Bloom (2020)



29 de enero



Bajocero (2021)

La excavación (2021)

Ohana: El tesoro de Hawái (2021)

Documentales

1 de enero

Reformas para todos los bolsillos (Temporada 2)

Guía Headspace para la meditación (Temporada 1)



5 de enero



¡Niquelao! México (Temporada 3)

La historia de las palabrotas (Temporada 1)



6 de enero



Sobrevivir a la muerte (Temporada 1)



8 de enero



Inside the World’s Toughest Prisons (Temporada 5)



10 de enero



Crack: Cocaína, corrupción y conspiración (2021)



13 de enero



Acosador nocturno: A la caza de un asesino en serie (Temporada 1)



15 de enero



El imperio de la ostentación (Temporada 1)



29 de enero



Somos los Brooklyn Saints