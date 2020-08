Netflix estrenará película del "Chupacabras"

Los Ángeles, Estados Unidos.

Jonás Cuarón dirigirá una película para Netflix sobre el mito latino del chupacabras, informó el portal Deadline.

El realizador mexicano se pondrá al frente de este proyecto que producirá Chris Columbus, un gran referente del cine más popular en Hollywood y el director de cintas muy exitosas como "Home Alone" (1990), "Mrs. Doubtfire" (1993) o "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" (2001).

La cinta de Cuarón se centrará en un adolescente que, cuando está visitando a su familia en México, descubre que hay un chupacabras escondido en la caseta de su abuelo, por lo que el joven se une a sus primos para intentar salvar a esta extraña criatura.

El guion de esta película llevará la firma de Cuarón y las de Marcus Rinehart, Sean Kennedy Moore y Joe Barnathan.

Hijo de Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón llamó la atención de la industria de Hollywood cuando escribió junto a su padre el guion de "Gravity" (2013).

Este filme espacial protagonizado por Sandra Bullock arrasó con 723 millones de dólares de recaudación (a partir de un presupuesto de 100 millones) y se llevó siete Óscar, incluida la estatuilla de mejor dirección para Alfonso Cuarón.

Thriller

Jonás Cuarón debutó tras las cámaras con la experimental "Año Uña" (2007), aunque su primer gran lanzamiento como director fue el thriller sobre la inmigración y la frontera "Desierto" (2015), que encabezaron Gael García Bernal y Jeffrey Dean Morgan.

En 2016 se dio a conocer que Cuarón estaba trabajando en una reinterpretación futurista de El Zorro en la que colaboraría de nuevo con Gael García Bernal en la piel del héroe enmascarado.

"Ambientada en el futuro, 'Z' es la reimaginación de la clásica leyenda, que llevará al público a un nuevo y emocionante mundo a nivel visual", indicó la productora Lantica Media al anunciar esta cinta.

Sin embargo, en los últimos años no se han conocido nuevos detalles sobre este proyecto para la gran pantalla.