Grupo RAC lanza feria de autos con descuentos reales y variedad de vehículos

Del 6 al 14 de marzo, los hondureños tendrán la oportunidad de adquirir su vehículo en la Feria de Autos “El Descuentazo”, que se realizará en San Pedro Sula. Esta tercera edición es organizada por Grupo RAC, en conjunto con Credi Q y Solfisa, empresa que este año celebra su 12 aniversario.
La feria pondrá a disposición de los visitantes una amplia variedad de vehículos, con opciones para uso personal y comercial. Habrá pickups, turismos, camionetas, híbridos y todoterreno de marcas reconocidas como Ford, Hyundai, Toyota y Honda.
“Es un momento muy importante para quienes buscan carro. Invitamos a tomarse estos nueve días para seleccionar con paciencia lo mejor”, expresó la gerencia general de Grupo RAC.
Grupo RAC inició operaciones en 2016 en San Pedro Sula y tiene como objetivo apoyar a los clientes en la búsqueda del vehículo ideal. Ofrece un concepto de garantía y seguridad en la inversión. “Buscamos que las personas compren su auto de una manera segura”, subrayó.
La feria “El Descuentazo” se desarrollará en un ambiente familiar. Los visitantes podrán acceder a primas desde 30,000 lempiras y a opciones de crédito a través de aliados estratégicos, sin importar su lugar de residencia.
El evento se llevará a cabo en la colonia Los Laureles, atrás de Pricemart y frente a la Alianza Francesa, en San Pedro Sula.
Promoción especial
En esta edición, Grupo RAC ofrece un descuento de 80,000 lempiras a las personas que presenten evidencia de esta nota o del posteo publicado en Facebook. Este descuento solo aplica a los vehículos de alta gama.
Programas disponibles
Para beneficiar a compradores de todo el país, Grupo RAC cuenta con diferentes programas, como El Cambiazo, que contempla:
• Personas que poseen un vehículo de alto valor y desean adquirir uno más económico, obteniendo un excedente a su favor.
• Clientes que pagan cuotas altas, por ejemplo 12,000 lempiras, y buscan reducirlas al adquirir un auto de buena calidad con una cuota menor, alrededor de 6,000 lempiras.
• Conductores que desean mejorar el vehículo que utilizan; la empresa acepta el automóvil como prima y financia la diferencia para un auto nuevo.
Beneficios para los compradores
Financiamiento:
La tasa de interés para financiamiento varía desde el 1.8 al 2.9 según financiera y tipo de vehículo.
Solfisa se une a "El Descuentazo de Verano" de Grupo RAC con beneficios exclusivos. Del 06 al 14 de marzo, ofrecerá condiciones especiales para todos sus clientes.
Durante la promoción, los clientes podrán aprovechar la Tasa Especial de Aniversario 2.9%, 0% gastos de papelería y Seguro Full Cover con asistencia vehicular 24/7 para su vehículo, para que puedan disfrutar con total tranquilidad sus próximas vacaciones.
Además, por cada crédito aprobado, participarán automáticamente en el sorteo de un viaje a Roatán para 2 personas (2 noches y 3 días). El sorteo se realizará el 31 de marzo.
Precalificación: Los interesados pueden aplicar enviando su documento de identidad a los teléfonos 9400-8772, 9404-9839 o 3147-2258 para verificar si califican al crédito.
Adelanto de trámites: Los clientes pueden seleccionar el vehículo y avanzar con la documentación antes del evento, de modo que durante la feria solo deban completar la entrega. Esta opción beneficia especialmente a quienes residen fuera de San Pedro Sula.
Proceso ágil: El trámite tiene una duración aproximada de una hora y media. El asesor de ventas acompaña al cliente durante todo el proceso. “Tenemos crédito para todos, no hay restricciones, solo tienen que cumplir con los pocos requisitos que son cédula, RTN, licencia y un recibo de luz o agua”, informó.
Gastos de cierre: Durante el evento, los gastos de cierre serán gratuitos para los compradores y la empresa cubrirá el traspaso del vehículo.
Envío a Roatán: En el caso de clientes de Roatán, Grupo RAC asumirá los gastos de traslado del vehículo hacia la isla.Espacio para vendedores: Importadores pequeños o personas interesadas en vender su auto podrán alquilar un espacio durante los tres días de la feria por 1,000 lempiras para exhibir su vehículo.
La gerencia asegura que el propósito de la empresa es brindar a los hondureños “un producto de calidad, un servicio que usted sienta como que está comprando en un dealer americano, una concesionaria, un lugar muy seguro”.
Agregó que la empresa realiza filtros antes de poner un vehículo a la venta. “Se le hacen todos sus mantenimientos adecuados y se dan todas las garantías estipuladas, y aparte, lleva un contrato firmado con una garantía de 30 días para que cualquier detallito se pueda cubrir con la garantía”, explicó la gerencia.
La empresa invita a los interesados a seguir sus redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok.