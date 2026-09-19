Irán acusa a EEUU e Israel de convertir la fuerza en instrumento para rediseñar Oriente Medio

Teherán, Irán. Irán afirmó este sábado que la seguridad en Oriente Medio "no puede ser dictada desde fuera de la región" y acusó a Israel y Estados Unidos de usar la fuerza militar como herramienta para "rediseñar el panorama político y de seguridad" de la zona. "Creemos que la seguridad sostenible puede lograrse mediante el diálogo, la creación de confianza, la cooperación y el respeto mutuo entre los países de la región, no mediante la presencia militar de potencias extranjeras y la imposición de su voluntad", dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, durante su intervención por videoconferencia en el Foro de Diálogo Global 2026, organizado por la Asociación de Política Exterior de Indonesia.

El jefe de la diplomacia iraní condenó los ataques israelíes contra Gaza y el Líbano, así como la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el 28 de febrero, que calificó de "injusta" e "ilegal". "Se ha formado un patrón peligroso en el que la fuerza militar ya no se utiliza como último recurso, sino que se ha convertido en un mecanismo permanente para rediseñar el panorama político y de seguridad de la región", indicó. Araqchí denunció que la guerra contra su país "forma parte de un patrón más amplio de agresiones impunes" y que, si no reciben "una respuesta efectiva de la comunidad internacional", acabarán eliminando gradualmente las líneas rojas del derecho internacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse