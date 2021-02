Evolución de las cámaras del primer Galaxy S hasta el novedoso Galaxy S21

Tegucigalpa, Honduras.

Actualmente, cuando se trata de capturar momentos preciosos, un clima espectacular o un plato delicioso, la cámara de un teléfono inteligente es una necesidad indispensable.

No debería sorprender que, según una encuesta de Samsung, un número abrumador de consumidores clasifica la cámara y las funciones relacionadas con esta entre los tres factores principales que más importan al comprar un nuevo teléfono inteligente.

La importancia de la cámara se ha incrementado a medida que las plataformas de redes sociales se han vuelto más populares y más usuarios de teléfonos inteligentes han comenzado a crear su propio contenido.

Desde que lanzó su primer teléfono con cámara, el SCH-V200, en 2000, Samsung se ha mantenido como líder en la industria al avanzar sin descanso en el segmento de teléfonos móviles con cámara, y las innovadoras de la serie Galaxy S son la culminación de años de experiencia en el desarrollo de tecnologías de última generación.

Siga leyendo para que exploremos cuánto han evolucionado las cámaras de la serie en los últimos 11 años, desde el lanzamiento del primer Galaxy S en 2010, hasta el Galaxy S21 recientemente presentado.

Galaxy S Panorama Shot: más amplio de lo que puede ver

El primer dispositivo Galaxy S presentaba una cámara frontal de clase VGA que era capaz de realizar videollamadas, así como una cámara trasera de 5 megapíxeles (MP) que podía grabar videos HD.

La cámara trasera también incluía funciones integradas de enfoque automático, reconocimiento facial y antivibración, y presentaba el modo de Panorama Shot, que permitía a los usuarios capturar una imagen de una escena que era mucho más amplia de lo que veían en su pantalla.

Galaxy S2 Flash LED: capturando fotos en configuración de poca luz

Presentado un año después del Galaxy S, el Galaxy S2 presentaba una cámara completamente mejorada. Entre las actualizaciones se incluyeron aumentos en el recuento de píxeles – dos megapíxeles en la parte delantera y ocho megapíxeles en la parte trasera – y un flash LED para facilitar las tomas nocturnas.

Otras adiciones divertidas incluyeron una función de enfoque automático mejorada, que ha facilitado el enfoque de la cámara en un sujeto deseado, y una función inspirada en dibujos animados que transformaba las fotos en imágenes dibujadas a mano.

Galaxy S3 Burst Shot: Grabe y tome hasta 20 fotos

Introducido con el Galaxy S3 de 2012, Burst Shot ofrecía a los usuarios la herramienta perfecta para capturar momentos que perdemos por un segundo – como ingeniosas tomas de salto en el aire. Tanto la cámara frontal de 1.9 megapíxeles, como la trasera de 8 megapíxeles, admitían el modo, lo que permitía tomar hasta 20 fotografías en el espacio de 3.3 segundos.

Las cámaras también presentaban un modo de Best Photo, que ayudaba a seleccionar la mejor foto de ocho tomas continuas, y un modo de Zero Shutter Lag, que garantizaba que no hubiera demora entre el momento en que el usuario presionaba el botón del obturador y la imagen producida.

Galaxy S4 Dual Shot: agregando una foto en efecto de imagen

El Galaxy S4 ha marcado el comienzo de la era de las cámaras de más de 10 megapíxeles al combinar una cámara frontal de 2 megapíxeles con una cámara trasera de 13 megapíxeles. El teléfono inteligente también introdujo funciones que han cambiado la forma en que los usuarios capturan momentos especiales y, al hacerlo, han transformado sus imágenes en historias.

Por ejemplo, el modo Dual Shot de la cámara ha permitido a los usuarios producir imágenes con ambas cámaras al mismo tiempo, creando una foto en la que el fotógrafo y el sujeto ocupaban el mismo encuadre. Otras características exclusivas de la experiencia de la cámara del Galaxy S4 incluyen Sound & Shot, gracias a la cual la persona puede grabar audio para acompañar sus imágenes, y Drama Shot, que le permite tomar varias fotografías en rápida sucesión y combinarlas en una sola imagen para contar la historia mejor que con una sola foto.

Galaxy S5 Rich Tone HDR: tome fotos nítidas en cualquier entorno

El Galaxy S5 fue un lanzamiento histórico, ya que fue el primer teléfono inteligente de la industria en contar con una cámara ISOCELL de 16 megapíxeles. El sensor de imagen ISOCELL ha mejorado la calidad de imagen con menos interferencia entre píxeles, lo que permite tomar fotografías más claras incluso en la oscuridad.

La cámara también presentaba un modo HDR mejorado para optimizar las tomas, y al hacer fotografías o grabar videos, la aplicación de la función HDR permitía a los usuarios disfrutar de imágenes vibrantes incluso en habitaciones con poca luz o entornos con mucha luz de fondo.

Galaxy S6 0.7 segundos: capture el momento en menos de un segundo

Para que sea más fácil para los usuarios de teléfonos inteligentes capturar más momentos, Samsung introdujo una función de Quick Launch con el Galaxy S6 que les ha permitido iniciar la cámara en solo 0.7 segundos, simplemente tocando el botón de inicio dos veces en cualquier pantalla.

Una función que rastrea y enfoca automáticamente los objetos en movimiento mejoró la nitidez de la imagen, mientras que se instaló una lente F1.9 de 5 megapíxeles en la parte frontal para mejorar la calidad de las selfies.

Galaxy S: Sensor de imagen de doble píxel: enfoque automático rápido y preciso

El Galaxy S7 incorporó un sensor de imagen de doble píxel – una tecnología que se presenta en las cámaras DSLR de gama alta – para tomar fotos nítidas y claras rápidamente, incluso cuando el objeto está en la oscuridad.

El sensor funcionaba dividiendo cada píxel en dos fotodiodos para la detección de fase en el chip y proporcionaba un rendimiento de enfoque automático enormemente mejorado.

La cámara también introdujo un modo de flash para selfies, que haría que la pantalla brillara al hacer un autoretrato y así producir una toma más brillante. Juntas, las innovaciones de la cámara del Galaxy S7 lograron un puntaje DxOMark Mobile Score récord de 88 puntos.

Galaxy S8: Algoritmo de procesamiento de la señal de imagen: convierta cada foto en una obra maestra

Una foto perfecta requiere una iluminación adecuada y un movimiento mínimo del sujeto. Desafortunadamente, si bien esas pueden ser las condiciones ideales, también son condiciones en las que rara vez las encontramos juntas cuando tomamos una foto.

Para ayudar a los usuarios a tomar mejores fotos, el Galaxy S8 introdujo un algoritmo de proceso de señal de imagen optimizado que garantizaba imágenes claras y estables independientemente de la hora o el lugar. Las lograba tomando tres fotos consecutivas y seleccionando la mejor. Debido a que para algunos podría resultar difícil manejar con una mano la gran pantalla de 6.2 pulgadas del dispositivo, se introdujeron controles basados en gestos para ayudarlos a operar la cámara.

Por ejemplo, con la cámara abierta, desplazar el dedo hacia la izquierda o la derecha con el pulgar alternaría entre filtros o modos, mientras que desplazarlo hacia arriba o hacia abajo le permitiría cambiar entre las cámaras delantera y trasera o acercar o alejar el zoom de la imagen.

Galaxy S9 doble apertura: capture momentos en los días más brillantes y las noches más oscuras

Para ayudar a garantizar que las fotos resultaran satisfactorias en varios entornos, el Galaxy S9 introdujo una cámara Dual Aperture que se ajustaría automáticamente a la luz ambiental al igual que el ojo humano -se amplía en la oscuridad y se reduce en la luz brillante-. La cámara presentaba la lente F1.5/F2.4 más brillante disponible en un teléfono inteligente en ese momento, lo que permitió absorber aproximadamente 28% más de luz que el modelo anterior, lo que permitió lograr imágenes más claras incluso en entornos oscuros.

Samsung también mejoró la cámara con funciones diseñadas para ayudar a los usuarios a expresarse de manera más efectiva. La función Super Slow-mo de la cámara permitía a los usuarios grabar videos a 960 cuadros por segundo, lo que hace posible capturar movimientos o momentos que son tan rápidos y por tanto imperceptibles al ojo humano.

Una vez que han terminado de grabar, la función facilitaba a los usuarios compartir estos momentos épicos en cámara lenta como GIF en las redes sociales. Otro valor agregado notable fue AR Emoji, una función que utilizaba la cámara y la tecnología de realidad aumentada para permitir a la persona crear avatares AR que pudieran imitar sus expresiones faciales en tiempo real.

Galaxy S10 Super Steady: videos nítidos y claros en cualquier condición

Cuando se lanzó el Galaxy S10 en 2019, los usuarios de teléfonos inteligentes estaban creando más contenido que nunca. Para satisfacer esta tendencia, el Galaxy S10 introdujo el modo Super Steady.

La función mejoró enormemente la calidad de las grabaciones a través de la estabilización de video, lo que la hace perfecta para captar contenido audiovisual fluido al disfrutar de actividades como el ciclismo y el baile. La compatibilidad con HDR10+ del Galaxy S10 producía colores reales en los videos de los usuarios, mientras que su cámara ultra ancha de 16 megapíxeles capturaba escenas tal como ellos las veían con un campo de visión similar al del ojo humano (123 grados).

Galaxy S20 Space Zoom: amplíe sin perder ninguna calidad de imagen

El excelente rendimiento del Galaxy S20 ha elevado el nivel de la fotografía con teléfonos inteligentes. Tanto la cámara de 108 megapíxeles del Galaxy S20 Ultra, como el disparador de 64 megapíxeles que poseen los Galaxy S20 y S20+, han sido diseñados para capturar todos y cada uno de los detalles en una escena determinada.

Quizás la mejora de la cámara más llamativa fue la función de Space Zoom, que combinó el zoom óptico híbrido con el zoom digital impulsado por IA. Esto ha permitido a los usuarios hacer mucho más zoom en las imágenes – hasta 100x en el caso del Galaxy S20 Ultra. Además de admitir la grabación de video 8K, la cámara también incluía un modo Super Steady mejorado que ha llevado la estabilidad de la cámara a un paso más allá gracias a un estabilizador anti-balanceo y análisis de movimiento basado en IA.

Galaxy S21: Dispositivo con IA integrada: capture fotos y videos profesionales

Para ofrecer a los usuarios la capacidad de capturar momentos de sus vidas de formas más significativas, Samsung ha equipado la serie Galaxy S21 con una cámara de nivel profesional que perfecciona el contenido mediante la IA incorporada al dispositivo.

El Galaxy S21 Ultra es el primer teléfono inteligente de Samsung que cuenta con dos lentes telefotos y cinco cámaras en total: una cámara frontal de 40 megapíxeles (F2.2), una cámara trasera ultra ancha de 12 megapíxeles (F2.2), una cámara principal trasera de 108 megapíxeles (F1.8), una cámara de telefoto trasera de 10 megapíxeles (F4.9) y una cámara de telefoto trasera de 10 megapíxeles (F2.4).

Mientras tanto, los Galaxy S21 y S21+ cuentan con un total de cuatro cámaras: una cámara frontal de 10 megapíxeles (F2.2), una cámara trasera ultra ancha de 12 megapíxeles (F2.2), una cámara principal trasera de 12 megapíxeles (F1.8) y una cámara trasera de telefoto de 64 megapíxeles (F4.9).

Las cámaras de la serie Galaxy S21 son generosas en funciones diseñadas para ayudarle al usuario a capturar los momentos más importantes. La combinación de tecnología antivibración, zoom óptico de 10x y enfoque automático láser y de doble píxel permite que las cámaras produzcan resultados que compiten con los de las DSLR de gama alta.

Mientras tanto, la nueva función Director’s View ayuda a los usuarios a elegir la lente perfecta para su foto colocando tres pantallas de vista previa debajo del visor de la cámara. La serie Galaxy S21 también ofrece a los creadores la posibilidad de utilizar las cámaras trasera y de selfies simultáneamente para crear contenido de video inolvidable.

Además, cada cámara admite la grabación de video 4K a 60fps (cuadros por segundo), y la configuración de lentes de doble telefoto es especialmente adecuada para capturar fotos vívidas desde prácticamente cualquier distancia.

Adicional, con una lente de 108 megapíxeles mejorada y tecnología nona-binning, la serie Galaxy S21 asegura imágenes brillantes y claras incluso en entornos con poca luz.