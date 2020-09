Nintendo anuncia precuela de Zelda: Breath of the Wild

Redacción.

Nintendo decidió alegrar el día y confirmó que el legendario videojuego "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" tendrá una precuela para la consola Nintendo Switch llamada "Hyrule Warriors: La era del cataclismo".

La precuela narrará los sucesos que acontecieron 100 años antes de la historia del exitoso videojuego de 2017 y se anunció que el título se lanzará el próximo 20 de noviembre.

La empresa japonesa decidió apostar a este título, que funcionara como precuela del juego de Nintendo Switch, aunque los fanáticos de la franquicia esperaban una secuela directa.

"¡Viaja al Hyrule del pasado y lucha para evitar la destrucción del reino en Hyrule Warriors: La era del cataclismo para Nintendo Switch! En esta historia, que se desarrolla cien años antes de los acontecimientos narrados en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el destino de Hyrule pende de un hilo. Lidera a tus tropas en el campo de batalla y haz frente a la amenaza de Ganon, el Cataclismo, en la lucha definitiva por la supervivencia", anuncia el comunicado.

La era del cataclismo permitirá ponerse en la piel de varios personajes, entre los que destacan los cuatro elegidos: Daruk, Mipha, Revali y Urbosa. El próximo 26 de septiembre se tendrán más novedades del título, en el marco del Tokyo Game Show 2020.