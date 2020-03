Un tierno videojuego para la cuarentena

Ciudad de México, México

Platicamos con Moon Studios sobre "Ori and the Will of the Wisps", una secuela que continuará las aventuras de Ori, el tierno protagonista.

Si estas en tu casa en aislamiento social, este podría ser un juego que te mantendrá ocupado y que además te dejará una enseñanza.

Después de 5 años del conmovedor y bello Ori and The Blind Forest, Moon Studios nos invitó a descubrir nuevos parajes, algunos exóticos y hermosos, otros oscuros y tenebrosos, en Ori and the Will of the Wisps, una secuela que continuará las aventuras de Ori, el tierno protagonista.

¿De qué va?

Empieza justo en el fin de la primera aventura, así que te contaré únicamente lo básico, para que si te animas, disfrutes antes la primera entrega, que sin duda no debes perderte. No es casualidad que Ori and The Blind Forest recibiera más de 50 premios y nominaciones.

En este nuevo episodio, emprenderás un viaje para descubrir el destino de Ori, una criatura espiritual encargada de proteger el bienestar del bosque y de los diferentes seres que ahí habitan.

Al usar armas, hechizos y diferentes ataques espirituales, Ori se abrirá pasó entre nuevos enemigos y al resolver rompecabezas, con el objetivo de ayudar a aquellos a los que ama y conocer más sobre el propósito de su existencia.

El juego mantiene la esencia del primer episodio. Con el estilo de un Metroidvania, es un juego de plataforma en 2D no lineal, por lo que puedes explorar varias zonas, siempre y cuando cuentes con las habilidades requeridas para hacerlo.

En juegos de este tipo, suelen ocultarse diferentes pasadizos, objetos coleccionables y más, por lo que recorrerás el mapa una y otra vez para revelar todos los secretos que el mundo de Ori ofrece.

Una gran diferencia con Ori and the Will of the Wisps, y que aplaudo mucho, es que ahora hay muchos personajes nuevos, los cuales enriquecen muchísimo la narrativa, pues te cuentan un poco sobre sus vidas, para luego dejarte misiones secundarias y así indagar más sobre la oscuridad que ahora les aqueja.

Además, la incorporación de jefes, exuberantes y temibles, le añade un reto muy divertido al juego, al orillarte a exprimir el máximo cada una de las habilidades de Ori y a pensar en la mejor forma de tomar ventaja de los enemigos, no solo al buscar sus puntos débiles, incluso para aprovechar sus propios ataques y ponerlos en su contra.

Es complicado decirlo en un juego que tiene muchas cosas interesantes, pero creo que lo que más disfruté fue la variedad de niveles. En algunos nadas, en otros planeas y en otros debes emplear todo tu ingenio para continuar, al deducir cómo utilizar los elementos que tienes en el escenario.

Eso es genial, porque además de echarte un taco de ojo con los bellos paisajes al observar cada detalle para descubrir hasta el mínimo secreto, lo haces al escuchar la impresionante banda sonora del talentoso compositor Gareth Coker, que simplemente te eriza la piel al avanzar más en la bella y estremecedora historia.

Además, si quieres un reto y subes la dificultad, te aseguro que no te arrepentirás. No solo te encontrarás con mayores complicaciones para sobrevivir, te sentirás muy bien contigo mismo al superar algún desafío, porque no sólo se requiere destreza, también debes pensar rápidamente para salir de los apuros.

Deleita tus oídos con un poco de la bella banda sonora de Ori and the Will of the Wisps.

En estos tiempos de cuarentena, me puse a jugar durante varias horas seguidas en los fines de semana. Hubo unas partes en las que al entrar a ciertas zonas de los escenarios, la pantalla mostraba unos segundos en los que todo se congelaba. Cabe mencionar que el juego lo instalé en un disco duro externo conectado a una Xbox One X.

Sin embargo, las cosas empeoraban cuando acumulaba más de 4 horas jugando, pues en algunas partes había audio faltante, como los ruidos de los enemigos al lanzar ataques e incluso cuando llegué a peleas con jefes importantes, habían algunos errores gráficos, como si faltaran por cargarse bien algunos elementos durante las animaciones.

Descubrí que cuando ocurría eso, debía apagar la consola por un tiempo y luego retomar la partida. Espero que este tipo de errores no sigan ocurriendo en el futuro, cuando se liberen las actualizaciones pertinentes.

Es ampliamente recomendado. Es uno de los grandes títulos con los que Xbox One está terminando su ciclo. Es bello por donde lo mires y lo escuches, sin duda de ese tipo de juegos que te hacen dudar si los videojuegos son arte o no.

No tiene multijugador, así que es uno de los exponentes de que las campañas de un solo jugador siguen siendo muy interesantes, por la variedad de habilidades que puedes desbloquear y por las diferentes formas en las que el juego te invita a usarlas, de una manera creativa y emocionante.

Ori and the Will of the Wisps es un viaje que debes emprender, pero te recomendaría hacerlo después de jugar la primera parte, porque la historia le da muchísimo valor y seguramente te sacará un par de lagrimitas, con valiosas lecciones en el camino.