Proyecto Gem “alarga” los límites de los teléfonos inteligentes

Redacción LP

Desde la firma que nos trajo el Essential Phone, nos llega Proyecto Gem, un dispositivo que intenta “alargar” los límites de los teléfonos inteligentes, literalmente.

Gracias a una serie de tuits publicados por Andy Rubin, su creador, pudimos conocer un dispositivo cuya característica más llamativa de diseño su forma alargada y delgada.

El dispositivo tiene un botón de control de gran tamaño y botones de volumen en uno de sus costados.

New UI for radically different formfactor pic.twitter.com/Es8hFrTuxx