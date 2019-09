iOS13: Lo que debes saber para actualizar tu iPhone

Redacción LP

El proceso para actualizarse a iOS13, la versión más nueva del sistema operativo, será similar al de versiones anteriores, y comienza normalmente con una notificación de que dicha actualización ya se encuentra disponible para tu teléfono.

Si esta notificación tarda en aparecer, ingresa en Ajustes>General>Actualización de software> y verificar que la nueva versión se halla disponible.

Una vez que se recibe, se tiene la opción de instalar en ese momento o hacerlo más tarde. Es recomendable que al momento de hacer la actualización del sistema, el teléfono esté conectado a una red wi-fi a fin de ahorrar datos.

En algunos casos es posible que el sistema indique que se deben borrar algunas aplicaciones para instalar la actualización. Esto no es un problema, pues el sistema vuelve a reinstalarlas al terminar.

La lista de modelos que la recibirán incluye a los iPhone SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, Xs, Xs Max, XR y el iPod Touch de séptima generación.

Lógicamente, los iPhones de generaciones anteriores, al ser incompatibles con el nuevo software, no recibirán la actualización, pero podrán seguir funcionando con las versiones que ya tienen instaladas.