iOS 13: Las principales novedades del sistema operativo de Apple

La espera por fin ha terminado para los usuarios de Apple y es que este día el gigante de las smartphones ha liberado la nueva actualización de su sistema operativos iOS 13.



Apple habitualmente lanza la actualización de su sistema operativo móvil a las 10 de la mañana hora de San Francisco, California y así sucesivamente al resto de Latinoamérica y el mundo.





-iOS 13-

Según medios especializados los iPhones que podrán acceder a la actualización de iOS 13 son los siguientes: iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR y el iPod Touch.

-No tendrán iOS 13-

Los equipos que quedaron exentos de la actualización del iOS 13 son el iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus y el iPod Touch que forma parte de la sexta generación.

-Novedades-

En su portal web Apple detalla lo que trae la actualización del sistema operativo. “iOS 13 viene con un nuevo look, importantes actualizaciones a las apps que usas todos los días, nuevas formas de proteger tu privacidad y mejoras en todo el sistema. Tu iPhone será aún más rápido y fácil de usar”, escribieron.

El tan esperado modo oscuro es la principal novedad de esta actualización. “El Modo Oscuro le da un nuevo look a tu iPhone. Fue cuidadosamente diseñado para que cada elemento de la pantalla te canse menos la vista y está integrado en todo el sistema. Puedes activarlo fácilmente desde el Centro de Control o configurarlo para que se active por la noche” escribieron.

-Instalación-

Para poder acceder a la nueva actualización los usuarios deben de esperar el mensaje que Apple le enviará para poder instalar iOS.