Facebook estudia quitar los “Me gusta” de publicaciones

Redacción LP

Los vicios o las virtudes de los “Me gusta” (Likes) de Facebook parecen estar en juego y diversos medios reportan que la red social estudia seriamente eliminarlos se su plataforma.

Por ejemplo, un reporte publicado por el portal TechCrunch, informa que la medida, en caso de ser implementada, busca “proteger a los usuarios de la envidia y de la autocensura”, al eliminar el contador de estas reacciones a las publicaciones de los usuarios.

Esto podría indicar que una acción similar, que la compañía ya probó con Instagram, podría estar dando frutos positivos.

En el caso de Instagram, las publicaciones de los usuarios solo muestran los nombres de algunos contactos a los que ha gustado el posteo y no el número total de Me gusta.

Con esto se pretende evitar comparaciones negativas entre usuarios si sus publicaciones no obtienen tantos Me gusta como los de otros. También busca evitar que los usuarios eliminen publicaciones no logran el número de reacciones que esperan o bien que no las publiquen en primer lugar.

Facebook ya probó a quitar los "Me gusta" en Instagram.

Las pruebas se han efectuado en siete países, en un listado que incluye a Brasil, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Italia, Irlanda y Japón y el parecer es que Instagram extenderá el cambio a los usuarios de todo el mundo.

Volviendo a Facebook, se analiza que la red social procura quitarles una buena dosis de presión a los usuarios preocupados por el éxito de sus publicaciones, a la vez que los alienta a publicar con mayor frecuencia de manera más libre.

Sin embargo, otros observan que obtener un gran número de Me gusta, es lo que motiva a muchos usuarios a publicar y en caso de perder este contador, Facebook perdería el interés de estos usuarios por publicar y acaso termine perdiendo popularidad.

También hay que considerar que si la medida produce efectos negativos, Facebook siempre puede dar marcha atrás, en especial si afecta los ingresos por publicidad.

De manera que, en tanto la red social confirma o desmiente esta información, la posibilidad de quedarse si los “Me gusta”, permanece en el aire.