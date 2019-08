Google dice a empleados que eviten discutir sobre política en la empresa  

Estados Unidos



Google, el gigante estadounidense de las búsquedas en internet, dijo a sus empleados el viernes que se enfoquen en el trabajo en vez de discutir sobre política.



Una actualización de la guía de comportamiento para empleados de la empresa pide que sean responsables, serviciales y reflexivos durante los intercambios en plataformas de mensajería interna y otros foros de conversación.



"Aunque compartir información e ideas con colegas ayuda a construir comunidad, interrumpir la jornada laboral para tener un enfurecido debate sobre política o la última noticia, no", indica la guía en su nueva versión.

"Nuestra responsabilidad primaria es la de hacer el trabajo que cada uno fue contratado para hacer, no utilizar el horario laboral para debates sobre temas no laborales".



Además, la guía apunta que comentarios internos de empleados de Google, sin importar su intención, podrían filtrarse y ser erróneamente atribuidos a la compañía, lo que podría generar impresiones equivocadas.



"Tenga cuidado de no hacer declaraciones falsas o engañosas sobre negocios o productos de Google, que podrían socavar la confianza en nuestros productos y el trabajo que hacemos".



Gerentes y moderadores de los foros recibieron directivas de intervenir si detectan violaciones de estas políticas, anulando comentarios, finalizando discusiones o incluso aplicando sanciones disciplinarias.



En los últimos años, empleados de Google han desafiado a la empresa en temas que van desde el acoso sexual en el lugar de trabajo, su competencia por contratos con agencias de defensa o inmigración y hasta el potencial de adaptar el motor de búsqueda para funcionar en China, donde el gobierno ejerce una amplia censura de los contenidos de la red.