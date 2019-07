Alertan sobre aparición de una falsa versión de FaceApp

Redacción LP

La enorme popularidad de FaceApp, la aplicación que mediante filtros altera la apariencia de una foto, haciendo ver a los usuarios más jóvenes o más viejos, al parecer ha llamado la atención de otro colectivo: los ‘hackers’

Un reporte de la firma de seguridad informática Eset señala haber detectado aplicaciones falsas que prometen acceso a funcione más avanzadas, en lo que denominan como una versión “Pro”, la que supuestamente hace disponibles de manera gratuita funciones que solo están disponibles en la versión de pago de la app auténtica.

La realidad sin embargo, es que al descargar dicha aplicación los usuarios le dan entrada a un software malicioso llamado MobiDash, que llena el dispositivo de publicidad no deseada.

De acuerdo con el reporte, la estrategia de engaño de los ‘hackers’ incluía videos de YouTube que mostraban las bondades de la aplicación “Pro”, a la vez que publicaban noticias falsas para crear un aire de credibilidad a su engaño.

Como siempre, la recomendación es la de no descargar aplicaciones de tiendas no oficiales e incluso ahí, no está de más desconfiar de aplicaciones que ofrecen cosas que se vean demasiado buenas para ser verdad.