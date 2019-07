Facebook regresa después de apagón mundial

California, Estados Unidos

Facebook dijo que había "regresado al 100%" el miércoles por la noche después de que una interrupción en todos sus servicios afectara a los usuarios en varias partes del mundo.

El servicio de monitoreo en línea DownDetector reportó horas antes que la falla empezó alrededor de las 12H00 GMT y que afectó tanto a Facebook como a sus servicios Instagram y WhatsApp.

"El problema se resolvió desde entonces y deberíamos regresar al 100% para todos", escribió la compañía a las 06:00 GMT del jueves, agregando que lamentaban "cualquier inconveniente".

Un portavoz de Facebook, que también habló en nombre de Instagram y WhatsApp, explicó que una "operación de mantenimiento de rutina" desencadenó accidentalmente un error que dificultó a los usuarios subir o enviar fotos y videos, informaron medios estadounidenses.

#Facebookdown e #instagramdown fueron tendencias en Twitter, con usuarios alrededor del mundo reportando que estas aplicaciones no estaban funcionando.

De acuerdo con DownDetector, miles de usuarios en todo el mundo reportaron fallas que impactaron mayormente en Europa y Norteamérica. Tanto los usuarios individuales como las empresas y organizaciones se vieron afectados.

"Sí, también nos afecta el #instagramdown", escribió la CIA en Twitter durante la falla. "No, no lo causamos. No, no podemos arreglar el tuyo. ¿Intentaste apagarlo y volver a encenderlo?", añadió.

El 13 de marzo, una interrupción que afectó a los servicios de Facebook y duró hasta 24 horas se atribuyó a un "cambio de configuración del servidor".

Se cree que ese corte fue el peor que ha tenido el gigante de internet, que llega a unos 2.700 millones de personas con su principal red social, Instagram y aplicaciones de mensajería.

La compañía no respondió inmediatamente al pedido de información sobre la falla de este miércoles.