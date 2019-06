Youtube evalúa traspasar los vídeos infantiles a su aplicación para niños

San Francisco, Estados Unidos

La plataforma de vídeos Youtube está considerando quitar todos los contenidos infantiles de su portal principal y traspasarlos a su aplicación para menores de edad en respuesta a las recientes polémicas por su gestión de los vídeos para niños, publicó este miércoles The Wall Street Journal.



El rotativo neoyorquino, que citó fuentes anónimas que han participado en los debates, apuntó que los ejecutivos de la compañía se están planteando este movimiento pese al gran riesgo que conlleva, ya que los vídeos infantiles se encuentran entre los más populares y por tanto los que más dinero generan en publicidad.



La idea sería que todos los contenidos protagonizados por niños o que vayan dirigidos a este público pasen a estar exclusivamente en la aplicación Youtube Kids, con lo que la firma propiedad de Alphabet (matriz de Google) intentaría evitar controversias como las desatadas en los últimos meses.



Una de las principales críticas que el portal ha recibido recientemente es que sus algoritmos sugieren vídeos con contenidos sexuales o violentos pensados para adultos (que en algunos casos incluso se reproducen automáticamente) tras visualizar vídeos infantiles, exponiéndolos así a los niños.



En febrero, varias compañías como Nestlé, McDonald's, Disney y Epic Games tomaron la decisión de retirar sus anuncios de Youtube después del revuelo ocasionado por un vídeo colgado por el bloguero Matt Watson en que mostraba los comentarios de tono pedófilo que varios usuarios habían dejado en contenidos en los que aparecían niñas.



Aunque los vídeos a los que hizo alusión Watson no eran pornográficos ni explícitamente eróticos, y por tanto no atentaban contra la reglas internas de Youtube, los usuarios identificaban momentos en los que las niñas, que aparecían haciendo deporte o vestidas de animadoras, dejaban entrever partes íntimas.



Según el diario, la decisión de transferir todos los contenidos infantiles a la aplicación Kids no es firme, y se están barajando alternativas menos drásticas como por ejemplo mantener los vídeos en el portal principal pero eliminar en ellos la reproducción automática de un nuevo vídeo una vez se ha terminado de visualizar el seleccionado.