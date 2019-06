Revelan cuál es el celular más potente del mundo en este momento

Redacción LP

De todos los modelos de teléfonos inteligentes que han salido al mercado este año, uno figura por encima de los demás en cuanto a potencia, desempeño y características.

Este dispositivo pertenece a una marca que se perfila como una estrella en ascenso y no es otro el modelo 7 y 7 Pro del fabricante chino OnePlus.

Este modelo destronó al Xiaomi Mi 9, que ostentaba hasta ahora el primer lugar, de acuerdo con los resultados del análisis de AnTuTu Labs, la firma conocida por sus rigurosas evaluaciones de desempeño.

No deja de sorprender que este reconocimiento no le haya tocado a un dispositivo de Samsung o Huawei, que si bien aparecen en la lista de los diez primeros, no lograron colocar ningún aparato en los primeros lugares del listado emitido por el evaluador, actualizado al mes de mayo.

La lista de los 10 primeros lugares en el ránking de AnTuTu.

Para el caso, Samsung recién aparece en la quinta posición con su modelo S10+ mientras que Huawei comienza en la posición 9 con el P30.

OnePlus, por otro lado logró una acertada combinación de elegancia, potencia y características avanzadas que le valieron la calificación más alta.

Para empezar, cuenta con el poderoso procesador Snapdragon 855, una memoria RAM de 8 GB, almacenamiento interno de 128 GB y UFS 3.0, lo que lo convierte en uno de los teléfonos más veloces para lectura y escritura.

Su sistema de cámaras es tan avanzado que solo el Huawei P30 Pro y el Samsung S10 5G ofrecen un desempeño superior.

Por todo lo anterior, el OnePlus 7 es un serio candidato a llevarse el título del mejor teléfono del 2019.