Android tendrá un nuevo y mejorado bloqueo de llamadas

Redacción

Los Google Pixel cuentan con una característica que le sería muy útil a cualquiera que use un teléfono Android: La posibilidad de bloquear intuitivamente los números no deseados.

Esta función ya tuvo presencia en el desarrollo de la versión Android P (9.0) y la tendrá aún más en Android Q.

De acuerdo con un reporte del sitio especializado Android Police, el bloqueo de llamadas no deseadas podrá configurarse de acuerdo con las necesidades del usuario. Pero no solo eso, sino que, gracia a sus algoritmos de inteligencia artificial, será más intuitiva y a medida que identifique otros números no deseados, también los irá bloqueando.

En las versiones de Android que utilizan la mayoría de los usuarios, es posible bloquear un número añadiéndolo a la lista negra de número deseados, pero es una operación que hay que llevar a cabo en forma manual y puede hacerse solo después de haber recibido la llamada del número molesto.

La próxima versión de Android, la versión Q podría implementar este bloqueo de llamadas mejorado.

Esto cambiará con la nueva funcionalidad con la que se dotará al sistema operativo y en la cual podrán configurarse cuatro categorías de bloqueo.

La primera será para los números que no se encuentren en nuestra agenda de contactos; la segunda bloqueará las llamadas de los números que ni siquiera puedan identificarse (como los números privados).

Una tercera categoría bloquea las llamadas procedentes de teléfonos públicos y la cuarta hará lo propio con los números desconocidos que ni siquiera Google pueda identificar.

Todas estas configuraciones se podrán encontrar en el menú de ajustes del dispositivo, bajo el apartado “Números bloqueados”.

Si bien todavía no se sabe cuándo terminará Android de implementar estas funcionalidades, es muy probable que los primeros en recibirlas sean los modelos Pixel de la propia Google, si bien ya se ha reportado su presencia en algunas versiones de prueba (betas) de Android Q.