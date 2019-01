WhatsApp: Truco para ocultar la foto de perfil sin bloquear contactos

Redacción.

Sin duda alguna, WhatsApp es una de las aplicaciones de intercambio de mensajería (textos, fotos, videos y documentos) más utilizadas a nivel mundial, tanto en su versión para teléfonos móviles como para Web.

En esta ocasión te traemos algunos algunos trucos que quizás no conocias para impedir que ciertos contactos vean tu foto de perfil sin necesidad de bloquearlo.

Estos son los pasos:

-Eliminar el número de esa persona de tu lista de contactos

-Dirigirte a la sección de Ajustes, toca en Cuenta y dirigirte a Privacidad.

-Ya en Privacidad tendrás que ir a foto de perfil y seleccionar la opción Mis Contactos.

Al cumplir con estas indicaciones, esa persona ya no podrá ver la foto de perfil de tu WhatsApp, además, tiene como plus que no se pierden los chats con ese contacto, algo que sí puede ocurrir cuando son bloqueados.