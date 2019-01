Facebook planea integrar WhatsApp, Instagram y Messenger, según la prensa

San Francisco, EEUU.



El gigante de las redes sociales Facebook planea integrar los dos servicios de mensajería de su propiedad, WhatsApp y Messenger, así como la plataforma Instagram, con el objetivo de "eliminar barreras" entre sus productos, según publicó este viernes el diario The New York Times.



El rotativo neoyorquino citó a "cuatro personas vinculadas a este proyecto", según las cuales los empleados de Facebook deberán "reconfigurar el funcionamiento de WhatsApp, Instagram y Messenger en su nivel más básico" con tal de poder combinar estas tres plataformas.



La idea es que el usuario siga teniendo aplicaciones distintas para cada uno de los servicios, es decir, cada una con su propio acceso en el teléfono móvil o el ordenador como hasta ahora, pero que una vez dentro de la aplicación, se pueda interactuar con usuarios de otra plataforma.



Así, por ejemplo, un usuario de WhatsApp podría enviar un mensaje a uno de Instagram o Messenger sin cambiar de aplicación y viceversa, al haber sido unificada "la infraestructura de mensajería".



De acuerdo con la información publicada, Facebook todavía se encuentra en "la primera fase" del proyecto, que espera completar en 2020.



Por el momento, la compañía con sede en Menlo Park (California, EE.UU.) evitó confirmar o desmentir estos planes al ser contactada por Efe.



Según The New York Times, la propuesta cuenta con el respaldo del cofundador y consejero delegado de la empresa, Mark Zuckerberg, quien además habría exigido a sus ingenieros que las tres aplicaciones involucradas incorporen "encriptación de fin a fin" para que los mensajes solo puedan ser leídos por los participantes en la conversación.



El motivo detrás de la integración de los tres servicios sería "incrementar la utilidad de la red social" para que los usuarios utilicen más a menudo productos de Facebook para enviar mensajes y dejen atrás alternativas de otras compañías como Apple o Google.



"Si los usuarios interactúan más frecuentemente con las aplicaciones de Facebook, la compañía podrá hacer crecer su negocio publicitario o añadir más servicios para ganar dinero", indicaron las fuentes consultadas por The New York Times, que rehusaron ser identificadas al tratase de un movimiento "confidencial".



Instagram y WhatsApp fueron adquiridas por la compañía de Menlo Park en 2012 y 2014, respectivamente, mientras que Messenger tiene su origen como el servicio de mensajería propio de la aplicación de Facebook.



Se da la circunstancia de que los dos fundadores de Instagram, así como los dos de WhatsApp, han abandonado la compañía durante los últimos tiempos por desencuentros con la gestión de Facebook.