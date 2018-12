La explicación de Apple sobre el doblez de sus iPads

Redacción

Apple respondió a los señalamientos de sus compradores reconociendo que algunos de sus nuevos iPads, presentados a finales de octubre, vienen con un doblez en el marco de la pantalla.

La compañía insiste, no obstante, que no se trata de un defecto de fabricación, sino que es consecuencia del proceso de elaboración y no representa un problema para el desempeño del dispositivo.

En fechas recientes, usuarios de Apple comenzaron a reportar en foros de discusión y redes sociales que habían notado una pequeña curvatura, que había hecho su aparición gradual tras un tiempo de uso, mientras que otros dijeron que la habían notado nada más sacarla la tableta de su empaque.

La explicación de Apple sostiene que el doblez es el efecto del proceso de enfriamiento relacionado con los componentes metálicos y de plástico del aparato, según refiere el sitio especializado The Verge.

Varios usuarios subieron fotos para mostrar el efecto en sus dispositivos.

El problema parece afectar a todos los modelos nuevos de iPad, independientemente del tamaño de su pantalla, aunque según la fuente, es más notorio en los modelos LTE debido a una tira de plástico que rompe la parte plana del marco de aluminio y que señala el lugar en el que se ubica la antena.

El caso recuerda al ocurrido hace unos cuatro años, cuando la empresa de la manzana presentó el iPhone 6, cuando los usuarios reportaron que algunos aparatos de este modelo se doblaban con facilidad.

El reporte agrega que quienes deseen el cambio de su dispositivo pueden, pueden, de momento, acudir a una tienda Apple o bien a un distribuidor autorizado.