Ultiman a pasajero dentro de autobús durante asalto

El conductor del autobús, quien no quiso identificarse por miedo a represalias, manifestó que el incidente ocurrió alrededor de las 10:30 am., cuando varios pasajeros se encontraban a bordo de la unidad.

“Eran dos bandidos; no logramos ver qué tipo de vestimenta llevaban, los mismos nervios lo traicionan a uno al tener la pistola en la cabeza. El asaltante me amenazó y me dijo que parara”, contó aún afectado emocionalmente el chofer.