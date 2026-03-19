Envían a prisión a presunto asesino del abogado René Altamirano

San Pedro Sula

Hoy jueves, un juez dictó detención judicial contra Franklin Eduardo Ramírez Majano, señalado por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) como el presunto responsable del asesinato del reconocido abogado René Altamirano Interiano. Tras comparecer en la audiencia de declaración de imputado, el acusado fue enviado bajo fuertes medidas de seguridad al Centro Penitenciario Nacional de Támara.

A Ramírez Majano se le acusa no solo por el asesinato del togado, sino también por el delito de asociación para delinquir, vinculándolo a estructuras criminales que habrían planificado el mortal ataque. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, se habrían pagado más de 50,000 lempiras por el asesinato del abogado. La detención de Ramírez fue ejecutada ayer miércoles por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI, en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro.

Ataque en el barrio Medina