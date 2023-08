“Él se reía y nos decía: ‘mal paridos se van a morir, los voy a matar’”

san pedro sula. “Nos pasó el carro tres veces por encima y nos decía que nos iba a matar”, así empezó a relatar ayer el joven Ariel Alejandro Girón Rodríguez los momentos agónicos que sufrió en el salvaje ataque del que fue víctima por Fabricio Jared Matute, el cual también dejó moribunda a su exnovia Hazel Michell Cortés.

La agresión a los dos jóvenes fue el domingo 23 de julio, en la colonia 10 de Septiembre del sector Chamelecón, a la 1:00 am. La jovencita, quien tuvo una relación sentimental con su agresor, está grave en el hospital Mario Rivas. En el caso de Hazel Michell, la Fiscalía acusó a Matute Cabrera por el delito de femicidio agravado en su grado de tentativa acabada y en el caso de Ariel Girón, el ente acusador le imputó el delito de tentativa de homicidio por la gravedad de las lesiones que sufrió. Pese a la gravedad de las lesiones que sufrieron las dos víctimas, la jueza que conoce el caso dejó en libertad al encausado. En la causa de la tentativa de femicidio agravado de la jovencita, la jueza le decretó sobreseimiento provisional a Matute y, en el caso de la tentativa de homicidio en perjuicio de Ariel Girón, la togada favoreció al imputado otorgándole medidas sustitutivas.

El relato. Ariel Alejandro Girón, en la cama que está postrado en su casa, relató que él andaba en su motocicleta haciéndole un mandado a una prima suya y esta le pidió el favor que fuera a dejar a su amiga Hazel Michell a su casa.

El joven se subió con la muchacha en la motocicleta y en el camino se encontraron con Fabricio Jared, quien andaba en un vehículo tipo Jeep “y Michell me dijo: Ariel no pares porque él me va a golpear’ y yo aceleré la motocicleta y le tomé bastante ventaja al carro”.

Girón manifestó que cuando iban por el colegio Modesto Rodas Avarado bajó la velocidad de la moto para doblar, y entonces “él (Fabricio) me arrolló a una velocidad de unos 110 kilómetros por hora y nosotros nos caímos y nos pasó el carro por encima y nos decía que nos iba a matar”. “Nos pasó el carro tres por encima y levantó el vehículo con el jack para sacar a Michell y después me lo dejó caer otra vez y me decía vos allí te vas a quedar mal pxarido”. Refirió que fue a declarar ante la jueza con mucho dolor “y no me habían operado y le relaté todo lo que pasó y ahora él (Fabricio) anda libre y no es justo y esperamos que se haga justicia”. El joven dijo que tiene una quemadura de tercer grado que le dañó el estómago y un gluteo y necesita un injerto. Indicó que la quemadura la sufrió cuando su agresor bajaba el jack y le dejaba caer el carro que estaba caliente. A Girón también lo intervinieron quirúrgicamente en la parte posterior del cuello donde le pusieron unos tornillos y además le practicaron una operación en la cadera y la pelvis, donde le pusieron una platina.

Denunciarán a jueza. El vocero del Ministerio Público, Elvis Guzmán, dijo que la Fiscalía no comparte la resolución que “extrañamente” emitió la jueza porque consideran que hay suficientes elementos probatorios de que Fabricio Jared Matute tenía la intención de darle muerte a su exnovia Hazel Michell Cortés”. “El testigo (Ariel Girón) fue llevado en camilla al juzgado y él relató en la audiencia ante la jueza que Fabricio Jared Matute les pasó el carro encima en varias ocasiones con la intención de matarlos”, dijo Guzmán.

“La jueza hace oídos sordos a ese testimonio e incluso se niega a escuchar el testimonio de la víctima que está en el hospital Mario Catarino Rivas y la jueza por el simple hecho de que ella considera que no se acreditó la relación de noviazgo que existía entre Hazel Michell y Fabricio Jared otorgó el sobresemiento provisional, lo que es algo ilógico porque los hechos están comprobados”, manifestó.

El portavoz expresó que el Ministerio Público apelará la resolución y “no obstante se va a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Enjuiciamiento contra esta jueza y se denunciará en la inspectoría de tribunales y también se va presentar un informe ante la Corte Suprema de Justicia para que sepan el accionar de esta jueza”.