Desalojan a familias de la colonia Emanuel de San Pedro Sula

El entrevistado dijo que aún no conocen quiénes son los dueños del terreno. “Hasta el momento nos han dicho que es de uno, de otro, que está botado, que está incautado. No sabemos. Nosotros queremos de buena manera hablar con alguien, negociar reubicación, pedimos apoyo de la ONG´s, del gobierno, de la alcaldía”.

Asegura que “No tenemos para dónde irnos, no tenemos ni para el pasaje, no tenemos ni para un camión. Vamos a dormir en la calle. La ayuda de los niños, queremos ayuda. Nosotros no tenemos nada. Y si nos botan, estamos peor que cualquier perro”.

Al mediodía la máquina comenzó a derribar las casas que estaba construidas en el lugar.

El hombre dijo que “son hambreadas que nos dimos por construir un pedazo de galera que ni digna es para vivir nadie, pero nosotros somos felices estando ahí”.