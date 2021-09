“Se me fueron los frenos (...) y solo dije Diosito en tus manos estoy y protege la gente”

Tegucigalpa

Un bus de la ruta Tegucigalpa-Choluteca, con 45 personas a bordo, presentó desperfectos en el sistema de frenos y milagrosamente se salvaron de morir al volcar la unidad luego de impactar con un paredón.

El percance sucedió a eso de las 10:00 am de ayer cuando la pesada unidad de la empresa Mi Yelvita con capacidad para 68 pasajeros transitaba por una pronunciada pendiente a inmediaciones del kilómetro 26, entre las comunidades de La Trinidad y Sabanagrande.

David Barahona, conductor del bus interurbano, comentó que cuando bajaba una curva, “se me fueron los frenos y solo me encomendé a Dios para no hacer un desastre”.

“Yo no alerté a los pasajeros de que se me fueron los frenos porque me iba a entrar nervios y los pasajeros se iban a revolver”, relató Barahona, quien dijo que tiene alrededor de 22 años de ser conductor de buses.

“Yo me tiré recto con el carro y me llevé todos los árboles de frente y solo dije Diosito en tus manos estoy y protege la gente que va en esta unidad y mire, gracias a Dios me la protegió”, contó. Aún visiblemente nervioso, pero sin ningún golpe en su cuerpo David Barahona dijo: “En ese momento uno no se acuerda ni de la familia”.

Tras el fuerte impacto en el paredón y volcar el bus al menos 25 personas entre niños y adultos resultaron heridos de las cuales dos de ellos, se informó que eran lesiones de gravedad.

Socorro

Personas que transitaban en carros particulares por el sector auxiliaron a las personas que presentaban lesiones, por lo que los trasladaron a centros asistenciales de la capital.

Minutos más tarde, socorristas de la Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos se desplazaron a la zona para dar atención a las personas que se encontraban en el lugar.

Mientras que equipos de agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la zona para investigar las causas del accidente.