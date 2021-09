"No le echen la culpa a cualquiera, investiguen bien": Alcalde de Roatán tras ser liberado

Tegucigalpa, Honduras.

Jerry Hynds, alcalde de Roatán, quien fue liberado ayer por falta de pruebas tras ser acusado del delito de tráfico de drogas, afirma que ya perdonó a quienes le hicieron pasar por esto.



Este viernes un juez de Honduras sobreseyó provisionalmente al edil. Este fue detenido el pasado 27 de agosto por presuntamente custodiar una cisterna con 2,430 kilos de cocaína.

"Gracias a mi gente por el apoyo que me han dado, la confianza que han demostrado. Siempre dije que era inocente y Dios sabe que es la verdad. Seguiré adelante", dijo Hyds tras salir libre del Primer Batallón de Infantería.

Además lea: Dejan en libertad a alcalde de Roatán, Jerry Dave Hynds



Hynds también mencionó que se sintió seguro y que no fue objeto de maltratos cuando estuvo privado de libertad en el Fuerte General Cabañas en la capital.



El alcalde expresó que no tiene intensiones de demandar al Estado. "Yo hace tiempo perdoné aquellos que me hicieron pasar por esto, de mi parte jamás demandaría a mi país por algo lucrativo. Mi pobre país no tiene para demandas".

Hizo un llamado a las autoridades a que investiguen bien, busquen culpables y "no le echen la culpa a cualquier".

El edil explicó que el día de la detención iba rumbo a la comuna de Roatán, "algo que hago todos los días. Yo soy una persona que cree en Dios. Yo creo que si no fuera porque creo en él y dependiera de él no estuviera con usted esta noche", dijo a periodistas.

Antedecentes

La Fiscalía intentó demostrar que el edil iba custodiando el cargamento de droga decomisado el pasado 27 de agosto en la isla, donde agentes encontraron 2,430 kilos de cocaína al interior de una cisterna que transitaba sobre la calle principal.

En tanto, los abogadores defensores trataron de desvirtuar los señalamientos por parte de las autoridades, incluyendo videos para comparar el tiempo del recorrido de la cisterna con la ubicación del alcalde.

El cargamento de la droga está valorado en más de 24 millones de dólares, equivalente a 700 millones de lempiras. Equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) fueron quienes decomisaron el cargamento de droga, la cual era llevada en 98 sacos dentro de la cisterna.

En el momento de la operación los agentes interceptaron la cisterna y dos vehículos que suponen iban custodiando el cargamento. En un carro Toyota Land Cruiser, doble cabina, color ocre, se conducía el alcalde Jerry Hynds, quien fue detenido de inmediato.